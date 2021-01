Vandalismus Vandalismus in Moers: Schmierereien an einer Schule

Moers Neuer Fall von Vandalismus in Moers: Unbekannte richten in der Nacht zu Dienstag Schaden an einem Gebäude im Moerser Norden an.

Wie die Polizei am Dienstag berichtet, gibt es in Moers einen neuen Fall von Vandalismus. Demnach haben bislang Unbekannte zwei Glastüren und einen Übersichtsplan einer Grundschule in Moers mit einem roten Lackstift beschmiert.

Die Täter waren laut Mitteilung in der Zeit zwischen Montag, 19 Uhr, und Dienstag, 7.31 Uhr, auf dem Schulgelände am Eicker Grund aktiv. Die Polizei Moers sucht Zeugen, die sich mit ihr unter der Telefonnummer 02841 / 1710 in Verbindung setzen können.