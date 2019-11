Moers. Repelen aktiv lädt am kommenden Wochenende wieder zum kleinen, aber feinen Weihnachtsmarkt ein. Es wird ein vielfältiges Angebot angekündigt.

Verein lädt zum kleinen Weihnachtsmarkt nach Moers-Repelen

Auch in diesem Jahr gibt es ihn wieder – den „kleinen, aber feinen“ Repelener Weihnachtsmarkt vor dem 1. Advent, diesmal am Samstag, 30. November. Von 14 bis 20 Uhr duftet es auf dem Platz vor der Dorfkirche nach Glühwein, Weihnachtsgebäck, Bratwürstchen, Reibekuchen, Grünkohl und anderen Leckereien.

Veranstalter des Weihnachtsmarktes ist Repelen aktiv, ein gemeinnütziger Verein, der im Stadtteil Repelen auch für die Durchführung des traditionellen Dorffestes und für den Betrieb des Barfußpfades verantwortlich ist.

Der Markt gehört zwar zu den kleinen und kurzen Weihnachtsmärkten am Niederrhein, er hat aber in den vergangenen Jahren ein großes Stammpublikum angezogen. Wie in den Jahren zuvor ist das Interesse so groß, dass insgesamt 24 Verkaufsstände den Platz vor der Dorfkirche füllen werden.

Davon wird ein großer Teil von ortsansässigen Vereinen sowie Kindertagesstätten und Schulen betreut. Die Erlöse kommen den kulturellen und sozialen Einrichtungen somit direkt oder über den Verein „Repelen aktiv“ zugute.

Das Angebot auf dem Weihnachtsmarkt ist laut Repelen aktiv wie immer sehr vielfältig, auf jeden Fall aber weihnachtlich. Auch der Nikolaus hat für 16 Uhr wieder sein Kommen angekündigt. Ebenfalls ab 16 Uhr gibt es in der Dorfkirche von und mit Anja und Chantal Vogelsberger weihnachtliche Musik und Geschichten zum Advent – und wie in jedem Jahr von 17 bis 18 Uhr lädt der Repelener Posaunenchor zum Mitsingen bekannter Weihnachtslieder ein.

Repelener Weihnachtsmarkt, Samstag, 30. November, von 14 bis 20 Uhr, Platz vor der Dorfkirche.