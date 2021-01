Vertreter der Herzstiftung besuchen das JSG Neukirchen-Vluyn

Neukirchen-Vluyn Der Vorstand der Herzstiftung Krefeld und Chefärzte waren zu Gast am Julius-Stursberg-Gymnasium. Sie kamen nicht mit leeren Händen.

Angesichts der Corona-Entwicklungen ist ein prominenter Besuch am Julius-Stursberg-Gymnasium ein wenig in den Hintergrund geraten. Zu Gast war Prof. Dr. med. Heinrich Klues; er ist Chefarzt der Klinik für Kardiologie und konservative Intensivmedizin am Krefelder Helios-Krankenhaus, wie das JSG mitteilt. Klues hat sich unter anderem der Behandlung von angeborenen Herzanomalien verschrieben. Ihm sei es gelungen, "Sportassen, deren Herz nicht immer so recht mitmachen wollte, den Weg in den Leistungssport zurück zu ermöglichen", heißt es weiter. Einer der prominenten Betroffenen: Fußballprofi Gerald Asamoah.

Mit Klues zusammen besuchte der Stellvertretende Vorstandsvorsitzende der Stiftung Herzchirurgie und Kardiologie Krefeld, Wolfgang Gabbert, das JSG. Außerdem dabei: Dr. Guido Kemmeries, als Chefarzt des Instituts für Notfallmedizin ausgewiesener Experte für die Notfallversorgung. Alle drei setzen sich engagiert für die Verbesserung der Versorgung von Menschen mit Herzerkrankungen ein.

>> Sie wollen keine Nachrichten aus Neukirchen-Vluyn, Moers und Kamp-Lintfort verpassen? Abonnieren Sie hier unseren täglichen Newsletter. <<

Der Besuch der Fachleute galt vor allem dem zwölfjährigen Siebtklässler Lev Brauckmann. "Dank der Behandlung in der Klinik von Professor Klues ist es dem sportbegeisterten Jungen möglich, an seinem JSG einen fast ganz normalen Schulalltag zu verbringen", erklärt die Schulleitung.

Sowohl als Schüler wie auch als Patient habe Lev keinen Zweifel aufkommen lassen, dass er trotz seiner angeborenen Herzanomalie äußerst leistungsbereit ist. Eindrucksvoll und zugleich ziemlich gelassen und unaufgeregt stelle er unter Beweis, dass Kinder und Jugendliche wie er nicht in Watte gepackt werden wollen, müssen und sollten.

Das schulische Umfeld muss stimmen

Aber dazu müsse auch das schulische Umfeld stimmen. Als dessen Vertreterinnen und Vertreter waren beim Treffen neben der Schulleiterin Susanne Marten-Cleef auch die Klassenleiterin Katrin Müller, Sportlehrer und der schulische Beauftragte für Gesundheits- und Sicherheitsfragen zusammengekommen. Die Teilnehmenden berieten darüber, wie für den gemeinsamen Schützling ein möglichst sicheres schulisches Umfeld gewährleistet werden kann. Für die Vertreter des JSG gehörten solche Überlegungen in ihrem Konzept der guten gesunden Schule unbedingt dazu, betont die Schulleitung.



Die Gäste brachten konkrete Ideen mit: Besonders im Fokus standen zwei Defibrillatoren, die die Herzstiftung Krefeld für die Schule anschaffen will. Einer davon wird künftig in der Sporthalle und einer im Sanitätsraum zur Verfügung stehen, so dass im Notfall schnelle Hilfe garantiert ist.

Und die ist lebensrettend, wie die Gäste betonten. Im Falle eines Herzstillstandes könne auch das rasche Eintreffen des Notarztes nach acht bis 12 Minuten zu spät sein. Bereits nach vier bis fünf Minuten können irreversible Hirnschäden eintreten, heißt es weiter: Deshalb ist die Erstversorgung so enorm wichtig.

Die Herzstiftung begleitet die Maßnahme

Der Defibrillator unterstützt den medizinischen Laien bei der Erstrettung zusätzlich. Die verlaufe nach dem Motto: prüfen – rufen – drücken! Oder anders: Zustand der hilflosen Person einschätzen – Notruf betätigen – Herzmassage durchführen, so lange, bis professionelle Hilfe vor Ort sei und übernehme, schreibt das JSG.

<< Weitere Artikel aus Neukirchen-Vluyn, Moers und Kamp-Lintfort gibt es hier >>



Die beiden Ärzte zeigten sich überzeugt, dass solche Hilfe keine Frage des Alters ist. Auch Kinder und Jugendliche können sie leisten. Mit Hilfe von geschulten Lehrkräften können Mitschülerinnen und Mitschüler in die Erste Hilfe unter Einsatz von Defibrillatoren eingewiesen werden. Die Mediziner sind recht sicher, dass diese in einem Notfall auch beherzter loslegen als mancher Erwachsener.



Schüler Lev hat zwar den Stein ins Rollen gebracht, aber nicht nur für ihn stellen die neuen Defibrillatoren sozusagen „Netz und doppelten Boden“ dar. Wie das Gymnasium mitteilt, sind die Geräte so zugänglich, dass sie auch anderen Betroffenen schnelle erste Hilfe ermöglichen würden. Die Herzstiftung Krefeld will die Maßnahme durch Begleitung über sechs Monate langfristig auf den Weg bringen.