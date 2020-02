Viele Moerser wünschen sich einen Supermarkt in der City

Wo kann ich frische Butter kaufen? Wo ein Stück Käse oder Wurst? Es ist nun zehn Jahre her, dass der letzte Lebensmittelmarkt in der Moerser Innenstadt aufgab. Seitdem müssen die Bürger zum Teil längere Wege in Kauf nehmen, um sich außerhalb der City mit frischer Ware einzudecken, wenn nicht gerade Markttag ist. Das ist vor allem für ältere Menschen oft beschwerlich oder für Behinderte, aber auch für die vielen Beschäftigten in der City, die sich gerne nach Büroschluss mit Nahrungsmittel eindecken würden – und das umweltfreundlich ohne Auto. Könnte es jetzt eine Wende geben?

Auch die Metzgerei Peters ist 2007 auf der Steinstraße verschwunden. Foto: Archivfoto: Denise Ohms / NRZ

Der Bedarf ist da: In einer aktuellen Umfrage bei Facebook sprach sich eine große Mehrheit der Moerser für einen neuen Supermarkt gleich vor der Haustüre aus. Nur eine Minderheit hielt das derzeitige Angebot am Rande der City für ausreichend. Da aber in Moers-Mitte immer mehr gebaut wird und immer mehr Menschen ins Herz der Stadt ziehen (wie am Stadtpark oder bald an die Homberger Straße), steigt der Wunsch nach schneller Nah-Versorgung. Rewe hat deshalb maßgeschneiderte Innenstadt-Läden wie „Rewe City“ oder das noch kleinere Konzept „Rewe to go“ erfunden, das bundesweit mit großem Erfolg funktioniert.

Ein Trend, den andere Städte längst entdeckt haben: In Düsseldorf etwa gibt es auf engstem Raum gleich drei neue Aldi-Läden mitten in der City. In Duisburg zog Netto in ein ehemaliges Textilkaufhaus. Und in Moers? „Ein SB-Markt in der City wäre wirklich schön. Der Bedarf ist auf jeden Fall da“, bestätigt Klaus-Peter Lindemann, Chef des in Moers führenden Immobilien-Unternehmens „Selective“. Problem sei allerdings bislang noch die nächtliche Anlieferung von frischer Ware mit größeren Lastwagen: „Logistisch ist man in Moers noch nicht so weit.“

Heute werden Textilien und Bücher verkauft, wo einst die Markthalle war. Foto: Foto: Ulla Michels / FUNKE Foto Services

Ein Bekenntnis zu Moers gibt es von der deutschen Aldi-Zentrale in Mülheim. Firmensprecherin Carina Loose sagt: „Grundsätzlich sind wir im Interesse unserer Kunden immer auf der Suche nach attraktiven Standorten. Daher ist die Innenstadt von Moers für Aldi Süd generell interessant.“ Aktuell habe das Unternehmen keinen konkreten Standort in Planung. Ältere Moerser erinnern sich: Vor 30 Jahren betrieb Aldi eine seiner ersten Filialen in der Neustraße. Genau dieses Ladenlokal in der City steht seit Monaten leer.

Lidl-Sprecherin Melanie Pöter ist zurückhaltender: „In Moers stehen wir mit vier Filialen in der Franz-Haniel-Straße, in der Klever Straße, in der Römerstraße und in der Hülsdonker Straße als Nahversorger zur Verfügung.“ In der Innenstadt sei deshalb aktuell keine Filiale geplant.

Bei Netto heißt es, man bitte um Verständnis, „dass wir uns aufgrund des derzeitigen Planungsstandes nicht zu möglichen Aktivitäten am Standort Moers äußern können“. Als „qualifizierter Nahversorger“ sei Netto aber auf Expansionskurs und auf der Suche nach Verkaufsflächen, „vorzugsweise in integrierten Lagen“.

Eine Absage kommt etwas überraschend von der Rewe-Zentrale in Dortmund. Firmensprecherin Juli Herlin: „Wir haben uns mit der Situation in Moers befasst.“ Letztlich müsse das Unternehmen festhalten, dass die Versorgungssituation für die Bevölkerung im Moerser Stadtgebiet insgesamt gut sei, auch wenn in der Innenstadt direkt kein Lebensmittelmarkt existiere. Insbesondere im direkten Umfeld der City gebe es mehrere Lebensmittelmärkte, auch zwei Rewe-Filialen. „Wir sehen daher leider derzeit keine wirtschaftliche Basis zum Betrieb eines Marktes im Innenstadtbereich.“

Ganz verzichten müssen die City-Bewohner nicht auf frische Lebensmittel, zumindest nicht an jedem Dienstag- oder Freitagmorgen. Dann bauen die Markthändler ihre Stände auf dem Neumarkt auf.

Und wie ist Ihre Meinung? Würden Sie die Eröffnung eines neuen Lebensmittelmarktes in der Moerser City begrüßen? Oder sind Sie mit der jetzigen Versorgung zufrieden? Schreiben Sie an die NRZ, Homberger Straße 4, 47441 Moers. Mailen Sie an lok.moers@nrz.de oder diskutieren Sie auf facebook.com NRZ Moers