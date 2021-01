Die Enni verlegt Leitungen in Neukirchen-Vluyn. Das führt zu Verkehrseinschränkungen.

Verkehr Vluyner Nordring in Neukirchen-Vluyn wird zur Einbahnstraße

Neukirchen-Vluyn Am 6. Januar beginnt die Enni Energie & Umwelt damit, neue Leitungen am Vluyner Nordring zu verlegen. Das macht Umleitungen notwendig.

Auf einem Teilstück des Vluyner Nordrings werden neue Leitungen verlegt. Die Enni Energie & Umwelt wird hier auf dem Abschnitt zwischen der Niederrheinallee und dem Waldmannsweg die Wasserrohre auf einer Länge von rund 360 Metern austauschen. Außerdem wird das Unternehmen rund 190 Meter Gasleitungen neu verlegen, um sein Netz zu erweitern und weitere Kunden daran anzuschließen.

Die Arbeiten beginnen am 6. Januar und dauern voraussichtlich zwölf Wochen, teilt das Unternehmen mit. „In dieser Zeit wird es auch Einschränkungen für den Verkehr geben, die sich leider nicht vermeiden lassen“, sagt Bauleiter Oliver Flach und bittet um Verständnis. So werde der Vluyner Nordring auf dem Teilstück zwischen Waldmannsweg und Niederrheinallee für die gesamte Bauzeit zur Einbahnstraße in Fahrtrichtung zur Niederrheinallee.

>> Mehr Artikel aus Neukirchen-Vluyn, Moers und Kamp-Lintfort gibt es hier <<

„Uns ist bewusst, dass hier viele Gewerbetreibende und Arztpraxen auf eine gute Erreichbarkeit angewiesen sind. Deshalb werden wir in zwei Bauabschnitten von jeweils sechs Wochen arbeiten“, heißt es weiter. Und: Im ersten Bauabschnitt ist ein Einfahren von der Niederrheinallee in den Vluyner Nordring nicht möglich. Danach ist die Einfahrt bis zur Hausnummer 16 wieder frei.

Die Verkehrsführung habe die Enni wie üblich im Vorfeld mit der Stadt, der Polizei, der Feuerwehr und der Niag abgestimmt. Auch die Niag wird für eine Buslinie die Umleitung nutzen. Flach: „Für Verkehrsteilnehmer schildern wir eine Umleitung aus. Anwohner können ihre Häuser jederzeit erreichen.“

Fragen zu der Maßnahme beantwortet die Enni außerdem auch an ihrem Baustellentelefon unter der Rufnummer 02841/104-600.