Karneval Nelkensamstagszug: So wird in Homberg und Moers gefeiert

Duisburg/Moers. Der Nelkensamstagszug ist von Duisburg-Homberg aus unterwegs in die Innenstadt von Moers. Der Veranstalter rechnet mit 100.000 Besuchern.

Traditionell am Nelkensamstag steht in Duisburg-Homberg und Moers Straßenkarneval auf dem Programm: Mit 40 Wagen ist der Zug pünktlich gegen 13.30 Uhr an der Ottostraße gestartet. Von Homberg aus geht es nun nach Moers. Entlang der Zugstrecke werden wieder zahlreiche Narren erwartet, um mit dem Prinzenpaar Alfred I. und Mareike I. zu feiern.

Zug hat Stadtgrenze nach Moers überquert - Kamelle vor Sturm gesichert

Mit etwa 100.000 Besuchern rechnet der Veranstalter, der Kulturausschuss Grafschafter Karneval, in dieser Session. Zum Start werden bereits fleißig Kamelle geworfen. Die Wagen werden in diesem Jahr von rund 70 Fußgruppen auf ihrem Weg begleitet. Entlang der Zugstrecke schauen auch Anwohner aus den Fenstern und beobachten das Treiben. Ladenbesitzer haben Tische und Stühle herausgestellt, feiern ebenfalls mit Getränken und Kamelle. So richtig gut meint es das Wetter nicht mit den Narren: Es ist bewölkt und grau, aber immerhin: nicht kalt.

Gegen 14.10 Uhr überquert der Zug die Stadtgrenze in Moers-Scherpenberg. Laut Kulturausschuss Grafschafter Karneval wird die Ankunft in Moers am Neumarkt gegen 16 Uhr erwartet. Alles verlaufe nach Plan, heißt es gegen 14.15 Uhr von der Polizei. Es gibt ein Alkoholverbot für Jugendliche und ein Verbot für Glasflaschen. Auf das stürmische Wetter sind die Narren auf den Wagen vorbereitet - Kamelle wurde durch Folie und Festzurren gesichert.

Geplanter Zugverlauf - Änderungen im Busverkehr

So soll der Zug verlaufen: Start ist an der Ottostraße, von dort aus soll es weiter über die Homberger Straße, Klever Straße über die Wilhelm-Schroeder Straße zur Unterwallstraße in Moers gehen. Achtung für alle, die am Samstag mit dem Bus unterwegs sind: Wegen des Zuges gibt es Änderungen im Busfahrplan - hier gibt es die Infos. (lw)