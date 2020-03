Neukirchen-Vluyn. Anwohner der Lindenstraße in Neukirchen-Vluyn ärgert das Verschwinden einer Hecke. Vivawest hat eine Erklärung – und entschuldigt sich dennoch.

Das plötzliche Verschwinden einer 50 Meter langen mannshochen Hecke an der Lindenstraße in Neukirchen-Vluyn sorgt für Fragen und Verärgerung bei Anwohnern. Am Ende scheint alles weniger schlimm, als befürchtet. Der Eigentümer hätte nur gut daran getan, seine Mieter früh genug über seine Pläne zu informieren.

Ort des Geschehens ist die kleine Siedlung der Wohnungsgesellschaft Vivawest an der Linden-/Bonhoefferstraße in Neukirchen. 48 Wohnungen gibt es hier. Klaus Löpertz lebt dort seit zwölf Jahren im Haus Lindenstraße 78. In der vergangenen Woche wunderte er sich darüber, dass die Gärtner für die Pflege des Grüns entlang der Straße einen Minibagger mitbrachten.

Doch Löpertz wurde rasch klar weshalb: Die Hecke wurde diesmal nicht wie sonst geschnitten, sondern gleich komplett entfernt. Auf seine Nachfrage hieß es, als Ersatz werde auf der Länge von 50 Metern Rasen eingesät. „Wir bekommen ein Hundeklo vorm Haus“, ahnte der 65-Jährige und ärgerte sich: „Die Hecke war für uns Lärm- und Sichtschutz. Und sie war ein Rückzugsort für Vögel, Spatzen zum Beispiel, sogar Grünspechte.“ Noch was ärgerte Klaus Löpertz: Er und die anderen Mieter zahlen eine Umlage für die Grünpflege in der Siedlung: „Und wir werden nicht mal informiert, wenn die Hecke gerodet wird.“

Pflanzen waren vergreist und kahl

An dieser Stelle räumt Vivawest einen Fehler ein: „Für die ausgebliebene Kommunikation gegenüber unseren Mietern möchten wir uns entschuldigen“, schreibt das Unternehmen auf eine Anfrage der NRZ. In der Sache verteidigt Vivawest aber das Vorgehen. Die vermeintliche Hecke sei eher eine „Strauchmischpflanzung“ gewesen, deren Höhe man aufgrund ihres Alters und der Pflanzenart nicht mehr habe regulieren können. Die Pflanzen seien „vergreist“, teilweise kahl und nicht mehr standsicher gewesen. Zudem sei die Entnahme eine „Maßnahme der Verkehrssicherung“ gewesen, schreibt Vivawest weiter. An der Einmündung der Bonhoefferstraße sei die Lindenstraße schlecht einsehbar gewesen – ein Manko insbesondere wegen des Fahrradweges, der für viele Kinder der Schulweg ist.

Hier im Kreuzungsbereich will Vivawest tatsächlich Rasen einsähen lassen. Ein Stück weiter, vor dem Haus von Klaus Löpertz etwa, soll noch in diesem Monat eine Hainbuchenhecke gesetzt werden. Sie sei nicht nur Sicht- und Lärmschutz, sondern auch eine ideale Vogel- und Insektenschutzhecke und zudem wegen ihres harten Holzes standfest und robust.