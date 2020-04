Wegen Corona bündelt Ev. Gemeinde Neukirchen die Angebote

Neukirchen-Vluyn. In Neukirchen-Vluyn bündelt die evangelische Kirchengemeinde Neukirchen die Angebote zu Ostern. Es gibt eine Kirche to go. Unter anderem.

„Eigentlich hätten wir, wie in jedem Jahr, mit zahlreichen, auch ökumenischen Gottesdiensten das Osterfest begangen“, so beginnt der Osterbrief von Pfarrer Frank Rusch an die evangelische Kirchengemeinde Neukirchen. Die Gemeinde ist jetzt herausgefordert, neue Formen des Gemeindelebens zu erproben.

Mit Hilfe der neuen Medien hat das Presbyterium in Windeseile einen bunten Strauß mit Angeboten untereinander abgestimmt, heißt es. Die größte Herausforderung ist es, die Älteren zu erreichen. „Gerade jetzt ist für sie der Kontakt zur Gemeinde wichtig“, betont Pfarrer Rusch. „Wir hoffen, dass wir auf vielen Kanälen alle erreichen.“

In der Osterwoche werden Osterbriefe verteilt

In der Osterwoche schwirren ehrenamtliche Mitarbeiter aus und werfen 4000 Osterbriefe in die Briefkästen. So kann jeder eine Andacht von Pfarrer Rusch und Pfarrer Frank Hartmann zu Hause im Sessel lesen. Auch an Kinder ist in dem Osterbrief gedacht. Sie können das Geheimnis der Schöpfung lüften und mit Eiern experimentieren.

Am Ostersonntag werden ab 10 Uhr an verschiedenen Orten in Neukirchen sechs Duos des CVJM-Bläserchors mit ihren Posaunen an das Osterfest erinnern. Vor der alten Dorfkirche werden die Gläubigen zwischen 10 Uhr und 14.30 Uhr von einem Mitglied des Presbyteriums begrüßt. Flaneure können sich eine Blume aus großen Vasen nehmen und dazu eine Karte mit einem Ostergruß. „Kirche to go“ sozusagen.

Pfarrer freut sich auf gemeinsame Gottesdienste

Ab Karfreitag wird regelmäßig ein Sonntagsgruß im Schneeballsystem auf den Weg gebracht. Ein Foto der Kirche und ein Bibeltext erinnern daran, dass die Gemeinde da ist. Zum Weißen Sonntag wird eine „Statt-Gottesdienst-Karte“ an die älteren Gemeindemitglieder, die sich sonst in den Gottesdiensten versammeln, verschickt. Bilder von Kirche und Lebensbaum kommen per Post ins Haus. Alle Gemeindemitglieder werden gebeten, über eine Telefonpatenschaft nachzudenken und ab und an zum Hörer zu greifen.

Die Jüngeren werden übers Netz erreicht, das der CVJM für die Jugendarbeit geknüpft hat. Zwei Videoandachten vom Jugendreferenten Fabian Neuhaus können ab Karfreitag auf der Seite des CVJM-Neukirchen angeklickt werden. Kita-Kinder bekommen eine Ostergrußkarte von ihren Erzieherinnen.

„Wir können nur gemeinsam abwarten“, beendet Pfarrer Rusch den Osterbrief, „und uns darauf freuen, wenn wir wieder zusammen Gottesdienste feiern können und uns als Gemeinschaft sehen dürfen.“