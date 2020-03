Weitere Baustelle auf Niederrheinallee in Neukirchen-Vluyn

Neukirchen-Vluyn. Auf der Niederrheinallee in Neukirchen-Vluyn steht die nächste Enni-Baustelle an. Auch dort ist mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen.

Auf der Niederrheinallee in Neukirchen-Vluyn steht eine weitere Baustelle an. Grund: Enni Energie & Umwelt muss das Netz für das künftige Neubaugebiet „Im Neukircher Feld“ rüsten. Mit Verkehrsbehinderungen ist zu rechnen.

Zwischen der Vieten -und der Mittelstraße tauscht Enni Leitungen für Strom und Wasser aus und verlegt zusätzlich ein Leerrohr für Lichtwellenleiter zum Ausbau des Breitbandnetzes. Auf der Vietenstraße erneuert Enni außerdem die Stromleitungen auf 190 Metern.

Die Arbeiten beginnen voraussichtlich Ende nächster Woche, dauern insgesamt zehn Wochen und sind in zwei Abschnitte unterteilt: Start ist auf der Niederrheinallee an der Einmündung zur Mittelstraße. Hier kann der Verkehr zunächst in beiden Richtungen an der Baustelle vorbeifließen. Nach zwei Wochen wird eine zusätzliche Ampelanlage an der Ecke von Niederrheinallee und Vietenstraße den Verkehr regeln. Zu diesem Zeitpunkt soll die Baustelle, die derzeit in Höhe der Hans-Böckler-Straße beginnt, beendet sein.

Enni: Die Anwohner der Niederrheinallee sind per Schreiben informiert

Die Leitungstrasse verläuft zwar unter dem Fuß- und Radweg, jedoch werde ein Fahrstreifen für Fahrzeuge und Material benötigt, erklärt Enni. Die Anwohner der Niederrheinallee seien informiert, die Anwohner der Vietenstraße erhalten in Kürze ein Schreiben bezüglich ihrer Straße. Sie werden zwar nicht in der Baustelle parken, ihre Hauseinfahrten jedoch immer erreichen können, verspricht Enni.

