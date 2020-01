Breitband Weiterer Ausbau der Breitbandversorgung in der Wir4-Region

Moers. Die Telekom Deutschland wird im Frühjahr mit dem Ausbau der Breitbandversorgung in der Wir4-Region beginnen. Los geht es im Süden des Gebietes.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Weiterer Ausbau der Breitbandversorgung in der Wir4-Region

Die Telekom Deutschland wird im Frühjahr mit dem Ausbau der Breitbandversorgung in der Wir4-Region beginnen und die unterversorgten Gebiete in Kamp-Lintfort, Moers, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg bis 2023 sukzessive an die Datenautobahn anschließen.

Das berichtet die Enni. Peter Kroppen, Leiter des Bereiches Infrastrukturvertrieb West der Telekom, unterzeichnete Ende vergangener Woche gemeinsam mit Stefan Krämer, Vorstandsvorsitzender der den Ausbau für die beteiligten Städte koordinierenden Enni Stadt & Service Niederrhein, den Ausbauvertrag.

Da die Telekom laut Peter Kroppen plant, die unterversorgten Bereiche des Wir4-Gebietes sukzessive von Süden nach Norden zu erschließen, wird sie zunächst in Moers und Neukirchen-Vluyn starten.

Parallel werden Telekom und Enni Informationsveranstaltungen zum Ausbau für Eigentümer durchführen. Sobald feststeht, welcher Eigentümer sich für einen Glasfaseranschluss entscheidet, wird die Telekom den Ausbau hier detailliert planen. „Dieses Vorgehen werden wir im Anschluss an die Landesgartenschau in Kamp-Lintfort und in Rheinberg wiederholen“, heißt es. Geplant sei, den Ausbau der rund 880 Kilometer Glasfaserkabel Ende 2022 abzuschließen.

Dann wird die Telekom möglichst alle rund 4000 Haushalte, die 300 Unternehmen und 70 Schulstandorte an das schnelle Netz angebunden haben.