Wer klaut sowas? Leerer Spind in Neukirchen-Vluyn futsch

Neukirchen-Vluyn. Da staunt sogar die Polizei: Unbekannte stehlen einen roten Blechschrank vom Werksgelände in Neukirchen-Vluyn – und räumen ihn vorher leer.

Es gibt wohl nicht vieles, über das sich die Polizei noch wundern könnte. Aber manchmal ist es doch so weit, und dann beginnt eine Mitteilung der Pressestelle der Polizei so: „Unglaublich, was manche Menschen alles gebrauchen können!“

Der Fall: Unbekannte sind auf das umzäunte Gelände eines Umspannungswerkes am Bendschenweg gestiegen. Dort galt ihr Interesse einem roten Spind, und zwar nur ihm. Seinen Inhalt, den die Polizei nicht näher beschreibt, verschmähten sie. Sie räumten den Blechschrank aus, verstreuten die Sachen auf der Wiese und ließen sie im Regen zurück. Anschließend organisierten sie sich eine Schubkarre für den Transport des Schranks und wuchteten ihn dann über den zwei Meter hohen Zaun. Wie und wohin sie mit dem roten Möbel verschwanden, ist ungeklärt.

Den wunderlichen Diebstahl stellte der bauleitende Monteur, der das Tor zu dem Gelände am Montag um 16.30 Uhr verschlossen hatte, fest, als er am Dienstag gegen 6.30 Uhr bei der Umspannanlage eintraf. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise von Menschen, die über den in Frage stehenden Blechschrank und dessen Entwender wissen: 02845 / 3092-0.