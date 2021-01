Corona Wettbüros in Moers und Umgebung sind weiter in Betrieb

Moers/Niederrhein Die Wettbüros in Moers und Umgebung sind trotz des Corona-Lockdowns weiter in Betrieb. Wetten darf man aber nur unter Auflagen.

Für Irritationen sorgt offenbar bei vielen Bürgerinnen und Bürgern, dass trotz des harten Lockdowns Wettbüros weiter in Betrieb sind. Auch im Moerser Rathaus sind dazu bereits einige Hinweise und Anfragen eingetroffen, wie Stadtsprecher Klaus Janczyk bestätigt. Grundsätzlich seien nach Paragraf 10 der jüngsten Corona-Schutzverordnung auch die neun Wettannahmestellen in der Grafenstadt geschlossen. Allerdings dürften sie Spielscheine und Wetten annehmen, vergleichbar mit Einzelhandelsgeschäften, bei denen Kunden ein telefonisch bestelltes Produkt abholen. Verboten sei dagegen, dass sich die Spieler in den Einrichtungen aufhalten, um beispielsweise Spiele an Bildschirmen zu verfolgen, auf die sich die Wetten beziehen.

Zustimmung findet diese Regelung bei der Stadt übrigens nicht. Sie sei "schwer zu vermitteln", so Janczyk, da nur Geschäfte für den täglichen Bedarf öffnen dürften. Die Stadt müsse aber die Verordnung des Landes umsetzen: "Sollten wir Hinweise bekommen, dass sich in Wettbüros mehr Menschen aufhalten, als erlaubt, würden wir dem natürlich nachgehen."

Janczyk weist darauf hin, das Spielhallen komplett geschlossen sein müssen. (wit)