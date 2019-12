Wie Digitalisierung den Neukirchener Erziehungsverein ändert

Neukirchen-Vluyn. Der Kommunikationswissenschaftler Gerhard Vowe spricht beim Neukirchener Erziehungsverein über Chancen der Digitalisierung – und derne Risiken.

1845 – als in diesem Jahr der Neukirchener Erziehungsverein gegründet wurde, spielten Online-Medien und Online-Kommunikation keine Rolle. Das ist heute anders. Die Digitalisierung erhielt in den letzten Jahren immer mehr Einzug in die Arbeit des Erziehungsvereins aber auch in die der Politik. Und so stand der Neujahrsempfang des Vereins, der traditionell zu Beginn eines neuen Kirchenjahres immer vor dem ersten Advent stattfindet, am Samstag ganz im Zeichen des digitalen Wandels.

Siegmund Ehrmann, Präses des Neukirchener Erziehungsvereins, gab einen Ausblick auf das Jubiläumsjahr. Foto: Oleksandr Voskresenskyi / FUNKE Foto Services

„Die Digitalisierung ändert, wie wir arbeiten, spielen oder miteinander umgehen. Auch im Erziehungsverein haben wir uns diesem Prozess gestellt“, erklärte Siegmund Ehrmann, Präses des Erziehungsvereins.