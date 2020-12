Wie Menschen in Kamp-Lintfort das neue Jahr angehen wollen

Kamp-Lintfort. Was gibt es für Herausforderungen in 2021? Wohin träumen sich Menschen im Sommer? Wir haben sechs Menschen das und mehr gefragt.

Das Corona-Jahr 2020 neigt sich dem Ende, wir schauen auf das, was 2021 kommen könnte. Wir haben sechs Frauen und Männer, die auf unterschiedliche Art mit Kamp-Lintfort verbunden sind, nach ihren Hoffnungen, Aufgaben und Wünschen für das neue Jahr gefragt: Nina Heuwing, Oberärztin der Klinik für Anästhesie und Intensivmedizin am St. Bernhard-Hospital, Meinolf Thies, Betreiber des Kinos Hall of Fame, Hotelier Falko Welling von Wellings Parkhotel, Christina Ritte, Schulleiterin der Grundschule am Pappelsee, Simone Tappertz, Koordinatorin beim Verein Ambulante Hospiz Arbeit Kamp-Lintfort und Susanne Hausmann, Verbundleiterin der Kindertageseinrichtungen in der Kirchengemeinde St. Josef.



Frau Heuwing, mit welcher Hoffnung gehen Sie ins neue Jahr?

"Es macht Hoffnung, dass mit Beginn der COVID-Impfung und dem Aufbau von Impfzentren eine Eindämmung der Pandemie beginnen kann. Diese Aussicht macht hoffentlich vielen Menschen Mut, gibt den Jüngeren wieder Hoffnung auf Jugend und Freiheit, den Älteren auf ein Ende von Isolation und Einsamkeit.

Ich hoffe, dass möglichst viele sich impfen lassen aus Respekt vor den Mitmenschen und Verantwortung gegenüber der Gesellschaft. Manchmal denke ich, dass Zweifler sich nur einmal einen COVID-Patienten mit schwerem Verlauf in einem Intensivzimmer ansehen müssten. Dann würde jeder Einzelne die Einschränkungen, die ihn persönlich betreffen, hoffentlich ins Verhältnis setzen zu dem, was Kranke und deren Familien durchmachen. Außerdem hoffe ich auf weitere Forschungsergebnisse und neue Therapieoptionen."

Was ist voraussichtlich die größte Aufgabe, die sie in 2021 erwartet?

"Bei inzwischen fast 30 000 Neuerkrankungen pro Tag mit ca. 15% schweren und 5% kritischen Verläufen muss man kein Mathegenie und kein Prophet sein um zu sehen: wenn es bei diesen Zahlen bleibt, werden die Intensivstationen sehr bald zulaufen mit schwerkranken COVID-Patienten. Patienten, die nicht schnell wieder zu verlegen sind, einen wochenlangen Intensivverlauf vor sich haben und kumulieren. Es kommen aber weiterhin Patienten mit Erkrankungen, die Menschen immer hatten: mit Tumorerkrankungen, Herzinfarkten, Knochenbrüchen und schweren Organentzündungen. Diesen Patienten müssen wir ebenfalls gerecht werden, auch sie müssen zum Teil intensivmedizinisch betreut werden können.

Das bedeutet extrem viel Anstrengung, Organisation und seelische Belastung für alle Beteiligten. Wir werden im Krankenhaus äußerst flexibel sein müssen, um uns immer dynamisch den aktuellen Gegebenheiten und vorhandenen Ressourcen anzupassen.

Jeder von uns aber hat die Aufgabe, sich immer wieder bewusst zu machen, dass unsere Belastung, unsere Einschränkungen nichts sind im Vergleich zu dem, was Patienten und ihre Familien aushalten müssen. Hoffentlich gelingt es mir stark zu sein, wenn die Krankheit die eigene Familie betrifft."

Ein Blick in die Kristallkugel: Wo werden Sie den Sommer 2021 verbringen?

"Hoffentlich mit der Familie auf einem Segelboot auf der Ostsee, Ferien, die mit wenig Kontakt zu anderen Menschen möglich sind."

Herr Thies, und mit welcher Hoffnung gehen Sie ins nächste Jahr?

"Ich gehe mit diversen Hoffnungen in das Jahr 2021. Zunächst hoffe ich, dass alle Menschen aus unserem gesamten persönlichen und beruflichen Umfeld gesund bleiben. Zudem hoffe ich für uns und die Hall of Fame, dass die vollmundigen Hilfeankündigungen für mittelständische Unternehmen und Unternehmer der Herren Scholz und Altmaier endlich operativ umgesetzt werden und nicht – wie bis heute – durch für die Öffentlichkeit nicht durchsichtige Fußangelmaßnahmen weiter konterkariert werden, so dass wir „es“ am Ende schaffen. Und ich hoffe, dass diese Pandemie auf die Zukunft gesehen so einzigartig wie möglich bleibt und durch den Einsatz diverser verlässlicher Impfstoffe im ersten Quartal 2021 besiegt wird."

Was ist voraussichtlich die größte Aufgabe, die Sie in 2021 erwartet?

"Das wird neben dem Gesundbleiben - der Voraussetzung für alles - definitiv der Restart zur wirtschaftlichen Konsolidierung sein, der uns je nach Wiederaufnahme von Geschwindigkeit bis zu vier Jahre beschäftigen wird. Man darf nicht vergessen, dass es ab 2021 insolvenz- und kurzarbeitergeldgetrieben deutlich mehr Erwerbslose geben wird, die über diverse Ausgaben wie auch für Kinobesuche anders nachdenken werden. Privat wird mental zudem die größte Aufgabe werden, den Abstieg des FC Schalke 04 aus Liga 1 auch noch verkraften zu müssen…"

Der Blick in die Kristallkugel: Wo werden Sie den Sommer 2021 verbringen?

"Im Mai bei einem letzten BuLi-Heimspiel vor gut gefüllten Rängen in der Veltins-Arena (man darf auch mal träumen … ) und im Juni oder September vielleicht zwei Wochen am Gardasee oder auf Sardinien, mindestens aber an der Nordsee in Noordwijk oder so. Und wenn auch das nicht klappt, geht es zwei Wochen auf Rügen; schließlich haben wir dort seit Lockdown 1 einen Kinobetrieb in Bergen auf Rügen – übrigens wie die Hall of Fame unter der Postanschrift „Ringstrasse 140“ – der dann im Rahmen eines Urlaubs „intensiv betreut werden wird“…"

Herr Welling, mit welcher Hoffnung gehen Sie in 2021?

"Dass spätestens durch die ausufernden Folgen der Pandemie, die jeden Tag sichtbarer werden, auch der Letzte – unabhängig von politischer Gesinnung, Alter, Kultur oder persönlicher Betroffenheit – die Krise als das begreift was sie ist: Eine riesige Herausforderung für unsere Gesellschaft, die wir nur gemeinsam bezwingen können."

Was wird voraussichtlich die größte Aufgabe sein, die Sie in 2021 erwartet?

"Die Schwerpunkte und Konzepte in unserer Linde und unserem Parkhotel so um- und neugestalten, dass wir mit unserem Unternehmen sicheren Schrittes durch die dann hoffentlich abklingende Krise in die Zukunft gehen können, um vor allem auch möglichst schnell die aktuell notwendige Kurzarbeit auf ein Minimum zu reduzieren und bald darauf wieder komplett streichen zu können."







Der Blick in die Kristallkugel: Wo werden Sie den Sommer 2021 verbringen?



Am Sonntagmorgen um 4 Uhr in einem unserer Betriebe, gerade damit beschäftigt ein frisch verheiratetes Paar aus dem Tag zu verabschieden, den sie als einen der bedeutsamsten und hoffentlich schönsten bei uns mit einer Feier begangen haben.

Frau Ritte, mit welchen Hoffnungen gehen Sie ins neue Jahr?

"Ich erhoffe mir für das Jahr 2021 eine behutsame Rückkehr in den Alltag, insbesondere was das soziale Leben im privaten, aber auch im schulischen Alltag betrifft. Ich vermisse privat die Ausübung meines Sports in Gänze mit den Wettkämpfen, bei denen natürlich der Sport, aber auch das Zusammentreffen toller Menschen im Vordergrund steht. Für die Schüler meiner Schule erhoffe ich, dass die Kinder alle Schule als großen Sozialraum wieder erleben können mit Pausen und Austausch aller Kinder über die Klassen hinweg."

Was wird für Sie voraussichtlich die größte Herausforderung?



"Privat: Die größte Aufgabe 2021 bleibt für mich wie in jedem Jahr: Mama sein. Ich bin dankbar, diese Aufgabe haben zu dürfen.

Schulisch: Die größte Aufgabe wird es sicher sein, die Kinder von dem für sie derzeit verkleinerten Sozialraum wieder an einen größeren Sozialraum zu gewöhnen und sie in ihrem Lernen und in ihrer Entwicklung individuell zu unterstützen."

Der Blick in die Kristallkugel: Wo werden Sie den Sommer verbringen?

"Auf jeden Fall am Hamburger Hafen und hoffentlich auch am Gardasee!"

Frau Tappertz, mit welcher Hoffnung gehen Sie ins nächste Jahr?

"Ich hoffe, dass Nähe und Begegnung wieder angstfrei und - vor allem für die Kinder - unbeschwert möglich sein wird."

Was ist voraussichtlich die größte Aufgabe, die Sie in 2021 erwartet?



"Wie bei so vielen anderen sind auch bei uns zuhause im Jahr 2020 einige Ideen zu Renovierung und Umgestaltung entstanden, deren Umsetzung bzw. Beendigung im kommenden Jahr anstehen."

Beruflich stehen meine Kollegin und ich vor der Herausforderung neue HospizhelferInnen zu finden und in einem entsprechenden Kurs für diese Arbeit zu befähigen. Normalerweise ist das mit viel Nähe und intensivem Austausch verbunden ist. Da werden wir schauen müssen, wie es unter den gegebenen Umständen gut möglich ist. Ich bin aber sehr zuversichtlich, dass wir das hinkriegen."

Wenn Sie in die Kristallkugel blicken: Wo werden Sie den Sommer 2021 verbringen?



"Wenn alles gut geht, möchten mein Mann und ich, wie jedes Jahr, zwei Wochen auf Pellworm an der Nordsee verbringen. Mit etwas Glück werden uns unsere Kinder dort besuchen. Aber das ist alles noch ziemlich unscharf in der Kristallkugel, und wie heißt es so schön: „Wenn du Gott zum Lachen bringen willst – erzähl ihm deine Pläne.“

Frau Hausmann, mit welcher Hoffnung gehen Sie ins Jahr 2021?

"Natürlich hoffe ich, wie viele Menschen auf der ganzen Welt, dass die Impfungen möglichst schnell zu einer Herdenimmunität führen. Realistisch ist es damit aber noch ein wenig hin. Also vertraue ich darauf, dass die Dinge, die wir jetzt, eher aus der Not heraus, neu initiiert und kreativ umgesetzt haben, so in unseren Alltag eingeflossen sind, dass wir sie als „Schatz“ behalten und weiterführen. Zum Beispiel den Adventskalender auf der neuen Homepage der Kirchengemeinde, der sich im Frühjahr vielleicht als Fastenkalender zeigen wird. Unsere Kitas waren zu jeder Zeit der Pandemie für die Kinder eine Insel. Ein Wohlfühl- und ein Bildungsort an dem sie spielen, lachen, essen und träumen konnten. Dass die Kitas dies geschafft haben, bei all den Ängsten und Verunsicherungen, die uns in diesen Zeiten täglich umgeben haben, macht mich so froh und weckt die Hoffnung, dass wir als Kitas auch in der öffentlichen Wahrnehmung endlich den Schritt von den „Kindergartentanten“ zu den Entwicklungsbegleiter*innen vollzogen haben."

Was ist voraussichtlich die größte Aufgabe, die Sie im nächsten Jahr erwartet?

"Das Warten auf die Zeit nach der Pandemie. Wir werden Geduld und Hoffnung brauchen, bis alles Beängstigende vorbei ist und wir ein Leben nach der Pandemie planen können. In den Kitas werden wir gut überlegte Konzepte nicht unbedacht und schnell über den „Haufen“ werfen und zum Althergebrachten zurück kehren. Vieles ist entwickelt und gestaltet worden und überraschenderweise haben wir mit veränderten Angeboten so gute Erfahrungen gemacht, dass wir gemeinsam mit Eltern überlegen werden, einiges beizubehalten."

Der Blick in die Kristallkugel: Wo werden Sie den Sommer 2021 verbringen?

"Ich hoffe, mein Mann und ich dürfen wieder mit unserem mobilen Zuhause reisen. Gemeinsam unterwegs sein. Schöne Landschaften, Kulturen und Natur erleben ist unsere Entspannung und Entschleunigung. Da finden wir den Ruhepol, aber auch die Inspiration für uns. Gerne mal wieder an die Nordsee, ob Sylt oder Ameland oder doch an den Bodensee? Hauptsache radeln, plauschen, einen Kaffee genießen und bei Kerzenschein und einem kühlen Getränk draußen auf die Nacht warten, das wäre unser Wunsch für den Sommer 2021."