Am Windpark Borkum II ist auch die Enni beteiligt.

Erneuerbare Energie in Moers

Erneuerbare Energie in Moers Windpark vor Borkum liefert jetzt Ökostrom nach Moers

Moers. Die Enni aus Moers ist am Trianel-Windpark Borkum II beteiligt. Die Zahl der Haushalte, die so versorgt werden können, ist beträchtlich.

Seit Anfang Juli ist der Trianel Windpark Borkum II in der Nordsee vollständig in Betrieb. An dem Projekt ist auch die Enni aus Moers beteiligt.

Die jetzt installierten Windräder leisten laut Enni jeweils rund 6,3 Megawatt und produzieren insgesamt jährlich etwa 800 Millionen Kilowattstunden Strom. Dabei messen sie von der Wasserlinie bis zur Blattspitze rund 180 Meter und haben einen Rotordurchmesser von 152 Metern.

Die Enni hält etwas über ein Prozent an dem Windpark und hat dafür rund drei Millionen Euro investiert. „Jährlich werden wir aus der Nordsee rund neun Millionen Kilowattstunden Ökostrom beziehen“, sagt Geschäftsführer Stefan Krämer. So könne der Bedarf von etwa 3000 Haushalten gedeckt werden.

Mit jetzt insgesamt mehr als 40 Wind-, Sonnen- und Biomasse-Projekten beziehe das Unternehmen dabei bereits rund 30 Prozent des in Moers und Neukirchen-Vluyn benötigten Stroms aus rein erneuerbaren Quellen.

Auch künftig will Krämer auf erneuerbare Energien setzen. Photovoltaikanlagen in der Region und eine vierprozentige Beteiligung an der neuen Gesellschaft Trianel Wind und Solar seien hier die Schwerpunkte.