Ali Can liest in Mülheim aus seinem Buch: „Mehr als Heimat - Wie ich Deutschsein neu definiere“.

Lesung Aktivist gegen Alltagsrassismus: Ali Can gastiert in Mülheim

Mülheim. Als Initiator des Hashtags #MeTwo gegen alltäglichen Rassismus wurde Ali Can bekannt. In Mülheim gibt es bald eine Lesung mit dem 26-Jährigen.

Was bedeutet Deutschsein? Die Zeit ist reif für eine Neudefinition, meint Ali Can (26), Autor, Aktivist und Leiter des Viel-Respekt-Zentrums in Essen. Mit einer Lesung aus seinem Buch „Mehr als eine Heimat – Wie ich Deutschsein neu definiere“ gastiert er am Dienstag, 10. März, um 19 Uhr im Mülheimer Medienhaus am Synagogenplatz.

Als Initiator des Hashtags #MeTwo gegen Alltagsrassismus hat Ali Can auch über die Twitter-Community hinaus Bekanntheit erlangt. In seinem Buch beschreibt er seine Erfahrungen mit #MeTwo und blickt auf seine Biografie.

Can meint: Heimat sind die Werte, die wir teilen

Menschen mit Migrationshintergrund wird oft vermittelt, sie gehörten nicht wirklich dazu, hat Can erfahren, auch wenn sie Deutschland als ihre Heimat betrachten. Seine Schlussfolgerung: Heimat, das sind letztlich die Werte, die wir teilen. Und an einem offenen Dialog darüber sollten alle teilnehmen können.

Der Abend mit Ali Can ist eine Gemeinschaftsveranstaltung des Schulreferats im evangelischen Kirchenkreis, des Gemeindedienstes für Mission und Ökumene, der Buchhandlung „Bücherträume“ und des Medienhauses. Der Eintritt kostet fünf, ermäßigt zwei Euro. Tickets gibt es an der Abendkasse. Kartenreservierung ist möglich in der Evangelischen Ladenkirche, Kaiserstraße 4, per E-Mail an ladenkirche@kirche-muelheim.de oder telefonisch unter 0208-305-6731.

Die Lesung ist Teil der Veranstaltungsreihe „Frieden geht anders“, die im gesamten Kirchenkreis läuft. Infos auf: www.frieden.kirche-muelheim.de.