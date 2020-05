Sorge um die Meise: Auch in Mülheim warten die Nabu-Experten gespannt auf die Ergebnisse aus der diesjährigen Vogelzählung.

Natur und Umwelt Amsel, Drossel, Meise: Nabu ruft in Mülheim zur Zählung auf

Mülheim Die jährliche "Stunde der Gartenvögel" bringt nicht nur Mülheimer Bürgern Naturerlebnisse: Der Nabu erhofft sich Erkenntnisse über die Vogelwelt.

Die diesjährige "Stunde der Gartenvögel" findet am kommenden Wochenende statt. Vom 8. bis 10. Mai ruft der Naturschutzbund Deutschland, Nabu, wieder dazu auf, eine Stunde lang die Vögel zu beobachten, zu zählen und zu melden.

"Die Teilnehmerzahl an der ,Stunde der Gartenvögel' nimmt seit Jahren ständig zu - auch in Mülheim", sagt Elke Brandt, die stellvertretende Vorsitzende des Nabu Ruhr. Das sei ja auch das Ziel: Mehr Interesse und Aufmerksamkeit bei der Bevölkerung zu wecken. Viele Menschen haben gerade in den letzten Wochen während der Corona-Ausgangsbeschränkungen den Wert der Natur vor ihrer Haustür neu zu schätzen gelernt, das weiß auch der Nabu. "Wir müssen natürlich damit leben, dass die Leute oft keine Detailkennnisse haben, aber das wird bei der Auswertung berücksichtig", sagt Elke Brandt.

Gartenvögel werden auch in Mülheim gern beobachtet

Manche Vögel könne man als Laie äußerlich kaum, aber gut vom Gesang her unterscheiden, so Elke Brandt, und nennt als Beispiele die Weiden- und die Sumpfmeise, oder auch Zilpzalp und Fitis. Veränderungen der Vielfalt und der Zahl der Individuen könne die Zählung auch von Laien aber gut zeigen. Je mehr Menschen teilnehmen, desto aussagekräftiger seien die gewonnenen Ergebnisse, so der Nabu. Die Zählaktion findet bereits zum 16. Mal statt.

Massensterben der Blaumeisen bereitet Sorgen

In diesem Jahr erwarten die Ornithologen die neuen Zahlen mit Spannung. „Die Blaumeise ist derzeit durch ein auffälliges Massensterben aufgrund einer bisher unbekannten Krankheit bedroht“, so Christian Härting, Sprecher des Landesfachausschusses Vogelschutz im Nabu NRW. „Bis zum 21. April wurden innerhalb von zwölf Tagen fast 14.000 Fälle mit etwa 26.000 toten oder kranken Meisen gemeldet."

Häufigste Gartenvogel 2019 war in NRW der Haussperling

Auch in der Nachbarstadt Essen sei die Erkrankung nachgewiesen worden, sagt Elke Brandt. Der häufigste Gartenvogel 2019 war in NRW der Haussperling, gefolgt von Kohlmeise, Amsel und eben der Blaumeise." Es wird sich nach der Zählung zeigen, ob die Blaumeise noch in die Spitzengruppe kommt", erwartet Elke Brandt.

Meldungen online, per Telefon oder App möglich

Rund 14.600 Menschen haben im vergangenen Jahr in NRW bei der Stunde der Gartenvögel mitgemacht. So funktioniert es: Von einem ruhigen Plätzchen im Garten, auf dem Balkon oder vom Fenster aus wird von jeder Vogelart die höchste Anzahl notiert, die im Laufe einer Stunde gleichzeitig beobachtet werden konnte. Die Zahlen können bis zum 18. Mai online unter www.stundedergartenvoegel.de gemeldet werden, aber auch per Post oder Telefon – kostenlose Rufnummer am 9. Mai von 10 bis 18 Uhr: 0800-1157115.

Gemeldet werden kann auch mit der NABU-App Vogelwelt, erhältlich unter www.NABU.de/vogelwelt. Zwischenstände und erste Ergebnisse ab dem ersten Zähltag auf www.stundedergartenvoegel.de.