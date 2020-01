Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Anfragen zu Wirtschaftlichkeit, Klima und Verkehr

Der Ausschuss für Wirtschaft, Stadtentwicklung und Mobilität tagt am Dienstag, 14. Januar, um 16.30 Uhr im Haus der Wirtschaft, Wiesenstraße 35.

Zusätzlich zum Bürgerantrag hat die BI Fulerumer Feld eine Reihe von Anfragen zu den Themen Wirtschaftlichkeit, Klima und Verkehr an den Ausschuss formuliert. So will sie etwa wissen, welche Branchen und Unternehmen 2018 eine Anfrage nach Möglichkeiten zur Ansiedlung in Mülheim gestellt haben und mit welchem Bedarf? Und: Welche Auswirkungen hat das erwartete zusätzliche Verkehrsaufkommen auf die Einhaltung der Grenzen für Feinstaubbelastung?

Die Initiative will am Mittwoch, 8. Januar, der Einladung der Grünen folgen. „Es ist uns aber wichtig, dass wir parteiunabhängig sind und auch bleiben“, betont Gründges. Das Fulerumer Feld könnte für Spannungen zwischen den durch die OB-Kandidatin Jägers frisch liierten Grünen und CDU sorgen. Die CDU hat sich dazu im Gegensatz zu den Grünen noch nicht positioniert.

Infos zur Bürgerinitiative: www.fulerumer-feld.de