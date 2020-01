Auch das DRK sammelt Altkleider in Mülheim

Die Überschüsse aus dem Verkauf der Kleidung werden laut Humana für Umwelt und Entwicklung eingesetzt, etwa in lokale Projekte für die Flüchtlingshilfe oder in Projekte für Kinder, Kleinbauern oder Studenten in Simbabwe.

Der Humana-Shop an der Schloßstraße 16 wird ab Mitte Februar umgebaut und eingerichtet. Ab dem 21. Februar sind die Öffnungszeiten: montag bis Freitag 10 bis 19 Uhr und Samstag 10 bis 18 Uhr. Weitere Infos: www.humana-second-hand.de

Neben dem Diakoniewerk sammelt auch das DRK gebrauchte Kleidung in Mülheim. Die Kleiderspenden aus den insgesamt fünf DRK-Containern im Stadtgebiet werden in den eigenen DRK-Kleiderkammern angeboten.

