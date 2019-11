Auch Mülheimer Landwirte fahren beim Traktor-Konvoi mit

Mülheim. Ein großer Traktor-Konvoi rollt durch das Ruhrgebiet. Einige Mülheimer Landwirte sind dabei, die Route führt im Süden dicht an Mintard vorbei.

Der große Traktor-Konvoi der nordrhein-westfälischen Bauern läuft. Die Protestfahrt, an der sich auch Mülheimer Landwirte beteiligen, führt zwar nicht durch Mülheim, rollt aber eng an der südlichen Stadtgrenze vorbei.

Laut Polizei ist geplant, dass sich zwei Trecker-Konvois in Sternfahrten auf Essen zu bewegen, einer davon nähert sich aus südlicher Richtung. Diese Wegstrecke führt von Ratingen aus in Richtung Mintard, sie geht über die Essener Straße (L 441), die August-Thyssen-Straße in Richtung Kettwig, Ringstraße, Werdener Straße, weiter über die Laupendahler Landstraße (B 224) nach Werden, über die Friedrichstraße und Pferdebahnstraße zum Berthold-Beitz-Boulevard. Dort im Essener Zentrum werden die Konvois voraussichtlich gegen 13 Uhr, 13.30 Uhr eintreffen.

Drei Traktoren aus Mülheim dabei

Aus Mülheim wollen sich zwei landwirtschaftliche Betriebe mit insgesamt drei Traktoren an der Groß-Demo beteiligen, so jedenfalls der aktuelle Informationsstand von Hermann Terjung, dem Vorsitzenden der Ortsbauernschaft. Er selber sei allerdings nicht dabei: „Ich habe leider keine Mitarbeiter für den heutigen Montag bekommen, sonst hätte ich mich auch beteiligt.“

Rund 70 Mitglieder zählt die Ortsbauernschaft in Mülheim, die wenigsten führen allerdings noch klassische Betriebe im Hauptberuf. „Viele Landwirte machen es im Nebenerwerb“, erklärt Terjung. Sie sind daher auch am heutigen Protesttag bei der Arbeit, nicht auf der Straße.

Landwirtschaft ist oft nur noch Nebenerwerb

Organisiert werden die Proteste nicht von den Bauernverbänden, sondern von einem relativ neuen Netzwerk: „Land schafft Verbindung“. Es wendet sich gegen die Agrarpolitik der Bundesregierung, fordert mehr Mitsprache bei Entscheidungen, kritisiert die Verschärfung von Auflagen, etwa der Düngeverordnung.

Die meisten Mülheimer Landwirte würden die Anliegen des Netzwerkes unterstützen, meint Hermann Terjung. Ziel der Staffelfahrt mit Tausenden Traktoren ist Berlin.