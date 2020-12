Auto überschlägt sich auf A40 bei Mülheim-Styrum

Symbolbild. Ein Auto hat sich in der Nacht in der A40-Abfahrt Mülheim-Styrum überschlagen.

Mülheim. Die A40-Abfahrt Mülheim-Styrum war in der Nacht zu Mittwoch nach einem Unfall gesperrt. Ein Auto überschlug sich, zwei Personen wurden verletzt.

Aus bislang unbekannten Gründen ist es in der Nacht zu Mittwoch in der Abfahrt Mülheim-Styrum der A40 zu einem Unfall mit zwei Verletzten gekommen. Ein Auto kam in Schleudern, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen.

Die Abfahrt war für die Bergung gesperrt. Der Unfall wurde um 1.25 Uhr gemeldet, teilte die Feuerwehr Mülheim am frühen Mittwochmorgen mit. Die beiden Insassen des Fahrzeugs hätten sich selbst aus dem Wrack befreien können, berichtete die Feuerwehr. Sie seien jedoch verletzt worden und vorsorglich in die Uniklinik Essen gebracht worden.

Details zum Unfall konnte die Autobahnpolizei am Morgen noch nicht berichten. (Red.)

Weitere aktuelle Meldungen aus Mülheim finden Sie hier.