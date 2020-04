Abhängen vor dem Tablet ist nicht alles: In einem Fotowettbewerb können Mülheimer Jugendliche jetzt ihren Corona-Alltag dokumentieren.

Wettbewerb Corona-Alltag in Mülheim: Wer liefert die besten Fotos?

Mülheim "Dein Corona-Alltag" - unter diesem Motto startet ein Fotowettbewerb für Kinder und Jugendliche in Mülheim. Mit Preisen für die Zeit danach.

Alltag in Corona-Zeiten - alle müssen sich anpassen, jeder tut es auf seine Art. Das Jugendzentrum Stadtmitte in Mülheim hat jetzt eine Fotochallenge zum Thema gestartet. Die Volksbank Rhein-Ruhr sponsert die Preise.

Der Auftrag lautet: Rausgehen oder drinnen fotografieren, wahlweise mit dem Handy oder mit einer richtigen Kamera. Wie läuft das Leben zu Hause? Was hat sich durch Corona verändert? Wie tauscht ihr euch mit Freunden aus, wenn ihr sie nicht mehr treffen könnt? Habt ihr vielleicht sogar ein neues Hobby entdeckt? Lassen sich auch Gefühle fotografisch festhalten?

Preise für die fünf besten Bilder aus Mülheim

Mitmachen dürfen Mülheimer Kinder und Jugendliche im Alter zwischen sechs und 20 Jahren. "Dein Corona-Alltag" - maximal drei gelungene Bilder können per E-Mail geschickt werden an: juze-stadtmitte@web.de. Einsendeschluss ist der 17. Mai 2020.

Die fünf besten Fotos werden von einer Jury ausgewählt und veröffentlicht - auf Social-Media-Kanälen, auf den Webseiten des Jugendzentrums Stadtmitte und der Volksbank Rhein-Ruhr. Preise gibt es auch zu gewinnen, für die Zeit nach Corona: einen Besuch für sechs Leute im Duisburger Zoo, einen Gruppen-Gutschein für das Super-Fly in Duisburg, drei Zehn-Euro-Gutscheine für das Centro.

"Jugendliche sind sehr mit der Schule beschäftigt"

Die Idee für den Fotowettbewerb hatte Isabelle Wojcicki, die seit langem als Diplom-Pädagogin im Jugendzentrum an der Georgstraße arbeitet. Das Haus selber ist seit Wochen geschlossen, mindestens bis zum 3. Mai, vielleicht länger. "Ich bin aber mit den Jugendlichen über WhatsApp und Instagram in Kontakt", sagt Wojcicki. Und? Wie geht es ihnen? "Sie sind sehr mit der Schule beschäftigt, haben viele Hausaufgaben, sowohl am Berufskolleg als auch auf dem Gymnasium oder der Realschule."

Breakdance auf dem Balkon

Gemeinsam mit Jugendlichen hat Wojcicki bereits vor drei Wochen einen eigenen Youtube-Kanal ins Leben gerufen, den man unter "Juze Stadtmitte Mülheim" findet. "Der läuft super." Momentan sind dort 14 selbst produzierte Videos eingestellt: Breakdance auf dem Balkon, Hanteltraining auf der Wiese hinterm Haus, eine Selbermix-Anleitung für Desinfektionsmittel. Alltag in Corona-Zeiten.