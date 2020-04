Corona-Auflagen: Stadt Mülheim schließt Kiosk am Entenfang

Mülheim Das Mülheimer Ordnungsamt hat am Sonntag 272 Platzverweise ausgesprochen und vier Anzeigen geschrieben. Der Entenfang-Kiosk wurde geschlossen.

Schon am Samstag hatten Einsatzkräfte des Mülheimer Ordnungsamtes berichtet, dass die Corona-Auflagen „vermehrt ignoriert wurden“. In der Müga, am Ruhrufer und vor allem am Entenfang wurde vielfach gegen das Kontaktverbot verstoßen. Am Sonntag gab es noch deutlich mehr Probleme.

Nach Angaben der Stadt wurden insgesamt 48 Kontrollen durchgeführt, um die Einhaltung der Corona-Schutzverordnung zu überwachen: 42 Kontrollen im öffentlichen Raum und sechs in Gewerbebetrieben. Vier ​Ordnungswidrigkeiten-Anzeigen hat das Ordnungsamt am Sonntag geschrieben und 272​ Platzverweise ausgesprochen.

Allein am Entenfang 170 Platzverweise

Als besonderer Hot-Spot erwies sich wieder einmal der Kiosk am Entenfang. Dort hat die Stadt gegen 170 Personen Platzverweise ausgesprochen. Um das Kontaktverbot wirksam durchsetzen zu können, wurde der Kiosk letztlich geschlossen und versiegelt. Auch im Bereich der Raffelbergbrücke war viel los - 70 Platzverweise gab es hier.