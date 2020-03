Sie hätte am 21. März in der Mülheimer Innogy-Halle stattfinden sollen: die Medl-Nacht der Sieger, die im vergangenen Jahr rund 4400 Zuschauer anzog. Doch nun hat die Stadt die Veranstaltung wegen des Coronavirus abgesagt. Die damit verbundenen Sportler-Ehrungen sollen in kleinerem Rahmen nachgeholt werden. Die Landesregierung hatte am Dienstag erlassen, dass Kommunen Veranstaltungen mit über 1000 Personen absagen sollen. Und somit stehen noch viele weitere Events in Mülheim auf der Kippe.

Sicher ist bislang: Neben der Medl-Nacht wird die Stadt die Cheerleader-Landesmeisterschaft in der Innogy-Halle absagen sowie die Seniorenmesse Ruhr am 26. April im Forum und den Kreativmarkt am 22. März in der Stadthalle. Damit soll eine mögliche Verbreitung des Coronavirus verhindert werden.

„Es werden noch weitere Absagen folgen“, sagt Stadtsprecher Volker Wiebels. Bis kommende Woche Mittwoch werde die Stadt prüfen, welche Veranstaltungen ebenfalls nicht stattfinden können.

„Veranstalter sollten schon mal einen Plan B in der Tasche haben“, sagt Wiebels. Hinzu kommt, dass der Erlass der NRW-Landesregierung nicht zwischen öffentlichen und privaten Veranstaltungen unterscheidet. Das heißt: Auch zum Beispiel Tanzpartys in Diskotheken könnten bald Absagen drohen. „Es könnte sein, dass wir als Behörde eingreifen müssen“, sagt Wiebels. „Wir müssen das noch rechtlich prüfen.“

Am Dienstagnachmittag hatte der Krisenstab der Stadt getagt. Weiterhin gibt es bislang keinen bestätigten Corona-Infizierten in Mülheim – allerdings mehrere Verdachtsfälle. Die Stadt hat am Dienstag 14 Personen getestet, sechs von ihnen hatten direkten Kontakt zu einer infizierten Personen und gelten als Verdachtsfälle. Die Ergebnisse werden am Mittwochmorgen erwartet.