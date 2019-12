Mülheim. Glühweintrinker und Liebhaber des Kunsthandwerks kommen an diesem Wochenende in Mülheim auf ihre Kosten. Doch es ist noch viel mehr los.

Das ist los in Mülheim: Neuer Zirkus, FIFA-Turnier, Konzerte

Adventsmarkt, Schlossweihnacht und Weihnachtstreff – Glühweintrinker und Liebhaber des Kunsthandwerks kommen an diesem Wochenende auf ihre Kosten. Doch es ist noch viel mehr los:

FREITAG

Swing und Blues im Jazzclub

Zum Jahresabschlusskonzert im Mülheimer Jazzclub werden die Charly’s Jazz All Stars erwartet. Die Musikprofis, die schon in diversen Bands zusammenspielten, bieten ab 20.30 Uhr ein Programm der Extraklasse aus den Bereichen Swing, Blues und moderner Dixieland. Eintritt: 10/5/2 Euro. Danach ist im Jazzclub bis zum 10. Januar erst mal Pause. Kalkstraße 23

Premiere im Theater an der Ruhr

Eine Premiere steht heute im Theater an der Ruhr an. „Boat Memory“ in der Inszenierung von Roberto Ciulli thematisiert das Schicksal der Flüchtlinge, die im Mittelmeer ertrunken sind. Beginn: 19.30 Uhr. Ausverkauft. Einige Karten gibt es noch für Sonntag, 15. Dezember, 18 Uhr. Eintritt: 23/erm. 9 Euro. Akazienallee 61

Große Vorabi-Party im Ballermann

Die größte Vorabi-Party des Jahres steigt ab 21 Uhr im Ballermann 6. Als Special Guest wird Hava erwartet, die live on stage auftritt. Sie ist bekannt durch Hits wie „Korb“ und „Heartbreaker“. Sandstraße 154

Die Band Charly’s Jazz All Stars spielt am Freitag im Jazzclub im „Hopfensack“. Foto: Schmidt

SAMSTAG

Weihnachtskonzert der Musikschule

Auf die Festtage stimmt das Weihnachtskonzert der Musikschule ein. Stilistische Vielfalt und weihnachtliche Klänge sollen ab 19 Uhr unterhalten. Concertino sowie Blas- und Sinfonieorchester spielen in der Stadthalle bekannte Klassik-Stücke und Weihnachtslieder, das Mitsingen ist erwünscht. Eintritt: 7,50/erm. 4 Euro. Theodor-Heuss-Platz 1

Neuer Zirkus im Ringlokschuppen

Eine der spannendsten Gruppen des sogenannten Neuen Zirkus, die Compagnie Defracto, gastiert im Ringlokschuppen. Die drei Akteure loten mit Jonglage, Sound und jeder Menge Klebeband die Grenzen des physisch Machbaren aus. Die Show für die ganze Familie startet um 16 Uhr (auch Sonntag um 16 Uhr). Eintritt: 15/erm. 8 Euro (VK 12/6 €) Am Schloß Broich 38

Szene Istanbul am Raffelberg

„The Horse Eye“ ist ein Märchen, verwoben mit realen Erinnerungen. Es geht um den Bürgerkrieg und ein Land, in dem alles außer Kontrolle geraten ist. Es gibt aber ein Happy End, die Geschichte wird am Theater neu erzählt. In türkischer Sprache mit deutschen Übertiteln. Eintritt: 15/erm. 7,50 Euro. Akazienallee 61

FIFA-Playstation-Turnier in Innogy-Halle

Die dritte Stadtmeisterschaft für das Playstation-Spiel FIFA steigt von 11 bis 17 Uhr in der Innogy-Halle. 72 Teilnehmer gehen ab 12 Uhr an den Start - in Zweierteams. Das Finale des Gaming-Events wird auf Großleinwand übertragen. Der Eintritt ist frei. An den Sportstätten

Komödie bei Rudzioks

Eine rasante Verwechslungskomödie ist um 19.30 Uhr im ARTelier Rudziok zu sehen. „Ruhe im Hotel“ heißt das Stück von Martina Rudziok, das ein unerwartetes Ende hat. Eintritt: 14 Euro. Heelweg 10

Kai Magnus Sting im Schuppen

Der Duisburger Kabarettist Kai Magnus Sting und das Spardosen-Terzett begeben sich ab 20 Uhr im Ringlokschuppen „Unter Weihnachtsmänner“ und bereiten ihre Zuhörer humorvoll auf die Weihnachtszeit vor. Eintritt: 22,50 Euro. Am Schloß Broich 38

SONNTAG

Polizeichor singt in Marienkirche

Der Polizeichor lädt zum traditionellen Weihnachtskonzert ein. In der Styrumer Kirche St. Mariae Rosenkranz bietet er zusammen mit mehreren anderen Chören und dem Trompeter Johannes Penkalle weihnachtliche Musik. Sänger Wolfgang Thöne moderiert und singt Weihnachtslieder (Gitarre: Friedhelm Krämer) Beginn 15.30 Uhr, Einlass 15 Uhr. Eintritt 12 Euro. Marienplatz

Puppenspiel im Jugendzentrum

„Nulli & Priesemut - Ein Baum für den Weihnachtsmann“ zeigt das Wodo Puppenspiel um 16 Uhr im Jugendzentrum Leybank im Rahmen eines Weihnachtscafés der SPD Winkhausen für alle Interessierten. Der Eintritt ist frei, vorher gibt es Kaffee und Kuchen. Leybank 18

Kindersingparty mit Anja Lerch

Anja Lerchs Kindersingparty zur Weihnachtszeit für Eltern, Großeltern und Kinder zwischen zwei und neun Jahren findet 10.30 Uhr in der Aula der Realschule Stadtmitte statt. Gesungen werden klassische Winter- und Weihnachtslieder. Die Texte werden mit dem Beamer an die Wand projiziert. Eintritt frei, der Hut geht rum. Oberstraße 92