Mülheim. Am Wochenende ist wieder viel los in Mülheim. Vom Jazz-Konzert über eine Lesung bis hin zum Kindertheater reicht das Angebot.

Das ist los in Mülheim: Von Konzert bis Kindertheater

Von Konzert und Figurentheater bis hin zu Tanz und Lesung: Am kommenden Wochenende, 17. bis 19. Januar, ist wieder einiges los in Mülheim. Wir haben eine Übersicht über die Veranstaltungen zusammengestellt:

FREITAG

Tanz den Boogie-Woogie

Engelbert Wrobel tritt im Mülheimer Jazzclub auf. Foto: Mülheimer Jazzclub

Zum Boogie-Woogie am Piano lädt die Begegnungsstätte Kloster Saarn um 20 Uhr ein. Christian Bleiming aus Münster spielt einen traditionellen Stil in der Art von „Pinetop“ Smith, Meade „Lux“ Lewis und anderer Altmeister. Dabei interpretiert der „Westfälische Boogie-König“ nicht nur Klassiker des Genres, sondern stellt auch Eigenkompositionen vor. Eintritt: 10 Euro, ermäßigt 8 Euro. Klosterstraße 53

Lesung über Lasker-Schüler

Else Lasker-Schüler entwarf mit ihren Zeichnungen und ihrer Literatur eine Gegenwelt zum immer stärker werdenden Nationalismus in Deutschland. Christa Böhner und Wolfgang Hausmann lesen um 19.30 Uhr im Medienhaus (3. Etage) Gedichte und Literatur über ihren Lebensweg, musikalisch begleitet am Piano von Michael Lohmann. Parallel dazu wird eine Ausstellung über die Schriftstellerin im Medienhaus eröffnet, zu sehen bis zum 16. Februar. Eintritt frei, der Hut geht herum. Synagogenplatz 3

Salonmusik der Zwanzigerjahre

Wenn Musiker mit unterschiedlichen Vorstellungen zusammenkommen, wird das Publikum angenehm überrascht. Zum Beispiel mit Salonmusik der Zwanzigerjahre: Der Silver Fox Jazzclub und der Klarinettist Engelbert Wrobel spielen um 20.30 Uhr im Mülheimer Jazzclub. Swingend harmonisch, frei nach dem Motto des Trompeters Wild Bill Davison. Kalkstraße 23

Gospel-Sound im Café

Mit Gospel-Sound kommen die Sacred Heart Gospel Singers Wuppertal um 19 Uhr zum Konzert in Rick’s Café im Medienhaus. Das Konzert dauert 60 Minuten. Der Eintritt ist frei, Hut geht herum. Synagogenplatz

SAMSTAG

Lieblingshits der 60er und 80er

Die Band Substitutes spielt im Sierra Nevada im Krug zur Heimaterde. Foto: Substitutes

Die Substitutes aus Hagen bringen ihre Lieblingslieder der 60er und 80er Jahre mit ins Sierra Nevada auf der Heimaterde. Dort spielt die Band unter dem Motto „Wir beaten mehr“ live ab 18 Uhr. Reservierung empfohlen: 78 26 66 47. Der Eintritt kostet 5 Euro. Kolumbusstraße 110

In der Sol Kulturbar spielt das Philipp Humburg Trio ab 20 Uhr. Der Jazz-Musiker Humburg studierte Jazz-Gitarre an der Folkwang Uni in Essen und gewann 2011 den Bundeswettbewerb ,,Jugend musiziert’’. Zu den Höhepunkten seiner Karriere zählen der Deutsche Rock & Pop Preis sowie Konzerte im Vorprogramm von Stanley Clarke, Pat Martino oder Steve Gadd. Abendkasse: 10 Euro. Akazienallee 61

SONNTAG

Kindertheater für Abenteuerlustige

Das Kindertheater Seifenblasen kommt um 11 Uhr mit dem Stück „Der kleine Häwelmann“ in die Feldmann Stiftung. Der kleine Häwelmann liegt nachts in seinem Rollenbett und ist putzmunter. Als der gute alte Mond durchs Fenster scheint, fährt Häwelmann mit dem Rollenbett auf und davon. Eine abenteuerliche Reise für abenteuerlustige Kinder ab drei Jahren. Eintritt: 3 Euro. Augustastraße 108-114