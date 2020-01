Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Denkmalschutz drückt Verkaufspreis

Die evangelische Kirchengemeinde Broich-Saarn verfügt jetzt über zwei Kirchen: Die Dorfkirche an der Holunderstraße in Saarn und die Kirche an der Wilhelminenstraße in Broich. Beide stehen ebenfalls unter Denkmalschutz. Zu jeder Kirche gehört ein Gemeindezentrum.

Mit dem Verkaufserlös ist die Gemeinde unter den gegebenen Umständen zufrieden. Anfangs, als vom Denkmalschutz noch keine Rede war, hatte das Presbyterium mit viel mehr Geld gerechnet.

Jetzt sind es einige Hunderttausend Euro weniger. Für die Planung des Kirchenlebens bedeutet das: Strecken und Verschieben von Projekten.