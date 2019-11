Der Ordnungsdienst in Mülheim hat 20 Mitarbeitende

Erst in diesem Sommer wurde der Kommunale Ordnungsdienst in Mülheim auf 20 Mitarbeitende aufgestockt, die inzwischen in der Stadt auf Streife gehen.

In der Verwaltung arbeitet eine Leitstelle, die die Mitarbeiter koordiniert, die Aufträge vergibt an die Leute, die gerade im Stadtgebiet unterwegs sind. Die Leitstelle im Rathaus kann auch vom Bürger direkt angewählt werden unter 455-3275.