Details werden noch abgestimmt

Unabhängig vom Haushalts-Jahresergebnis 2019 stimmen sich Verwaltung und Tierschutzverein bis zum Februar noch über Details und offene Fragen ab, um keine Zeit zu verlieren. Amtsleiter Bernd Otto bot der Politik an, interessierte Vertreter der Fraktionen in einer nicht-öffentlichen Runde über weiteres zu informieren, was interessiert aufgenommen wurde. Die SPD zog ihren Antrag auf einen „runden Tisch“ bis zum Februar 2010 zurück.

Die CDU verwies darauf, dass die engagierte Leitung des Mülheimer Tierheims in absehbarer Zeit in Pension gehe und zeitnah an eine Nachfolge gedacht werden müsse.