Die Mülheimer Grünen wünschen sich Lichtbilder in Bahnbögen

Mülheim. Die Stadt Mülheim soll einen Wettbewerb für Licht-Künstler ausschreiben. An der Bahnstraße sollen Motive leuchten und die Innenstadt schmücken.

Es werde Licht. Das wünschen sich die Grünen unter den Bahnbögen an der Bahnstraße. In einem Antrag an den Kulturausschuss schlagen sie dafür einen Kunst-Wettbewerb vor. „Die notwendige Infrastruktur ist bereits vorhanden“, stellt Fraktionsmitglied Carsten Voß fest.

Bereits jetzt werden die Bögen durch in den Boden eingelassene Scheinwerfer senkrecht nach oben bestrahlt. Voß: „Es wäre sicherlich kein großer Aufwand, mit Linsen oder anderen Vorsätzen Bilder in die Räume hinein zu projizieren. Bei 13 Bögen könnten Street-Art–Künstler in einen Wettbewerb um das interessanteste und schönste Motiv eintreten.“

Jury soll über das Siegermotiv in Mülheim entscheiden

Die Verwaltung soll diesen Contest ohne feste Themenvorgabe an die Künstler konzipieren, eine finanzielle Kalkulation erstellen und letztlich beides dem Kulturausschuss vorlegen. Stimme dieser zu, sollte eine Jury über das Siegermotiv entscheiden.

„Street-Art spielt in der öffentlichen Wahrnehmung eine zunehmend bedeutendere Rolle. In Verbindung mit Lichtinstallationen findet diese Kunstform immer mehr Liebhaber“, erklärt Daniela Grobe, kulturpolitische Sprecherin der Grünen. Events wie die Essener Lichtkunst-Tage, das Parkleuchten in der Gruga sowie die Licht-Art in der Freilichtbühne seien Publikumsmagneten.