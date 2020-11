Mülheim/Duisburg. Er war mit 18 unter Drogen Auto gefahren, dabei flogen Böller auf einen Radfahrer. Der Mülheimer ging nun gegen ein mildes Urteil in Berufung.

Ein Radler erlebte am 3. September 2017 auf der August-Thyssen-Straße in Mintard eine böse Überraschung. Aus einem Auto heraus flog ein Gegenstand gegen sein Bein. Der Mann erlitt eine handflächengroße Prellung. Auf seinem Fahrrad erkannte er Schmauchspuren. Ein Böller hatte ihn getroffen. Böller, die zwei junge Männer bei einer sonntäglichen Tour durch Mülheim aus dem Auto warfen. In zweiter Instanz musste sich das Landgericht Duisburg nun mit dieser jugendlichen Entgleisung beschäftigen.

Die Insassen eines zufällig vorbeifahrenden Autos hatten das Geschehen mitbekommen. Und riefen die Polizei. Die stellte bei der Kontrolle des gerade erst 18 Jahre alten Fahrers fest, dass der auf ihre Ansprache nur sehr langsam reagierte. Die Augen des jungen Mannes waren glasig. Das lag wohl an den Drogen, die er sich vor der Tat einverleibt hatte, und erklärt auch, wieso die Böller-Werfer nicht – wie ursprünglich ausgemacht – das Erreichen einer Freifläche an der Stadtgrenze abwarteten, um ihr Feuerwerk johlend durch die Gegend zu werfen.

Amtsgericht verhängte eine milde Strafe – dennoch ging es in die Berufung

Das Amtsgericht Mülheim hatte den Heranwachsenden im April 2019 wegen fahrlässigen Rausches am Steuer, gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr zu einer vergleichsweise milden Strafe verurteilt: Er sollte an zehn Gesprächsterminen einer psycho-sozialen Einrichtung teilnehmen, 40 Arbeitsstunden leisten und sein Führerschein sollte eingezogen werden. Nach sechs Monaten hätte der junge Mann eine neue Fahrerlaubnis beantragen können.

Doch der Angeklagte zog in die Berufung. Mit einiger Verspätung, für die unter anderem ein Virus namens Corona sorgte, begann nun die kurze zweitinstanzliche Verhandlung. „Geht es Ihnen wirklich um die zehn Gesprächstermine und die 40 Sozialstunden, oder geht es nur um den Führerschein?“, wollte die Vorsitzende unverblümt wissen.

20-Jährigem ging es in der Berufung nur um seinen Führerschein

Natürlich ging es nur um den Führerschein. Die Richterin konnte den inzwischen 20 Jahre alten Angeklagten beruhigen: Mit Blick auf den langen zeitlichen Abstand zur Tat und weil der Führerschein in diesem Zusammenhang schon einmal ein Jahr beschlagnahmt war, komme eine Sperre sowieso nicht mehr in Frage. Bis zum Urteil, das nur noch die Gesprächsrunde und die Arbeitsstunden enthielt, dauerte es denn auch nicht lange.

