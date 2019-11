Einsatz im Rockermilieu: Zwei Männer in Mülheim festgenommen

Mülheim. Polizei-Sondereinsatzkräfte haben am späten Dienstagabend zwei Männer in Mülheim festgenommen. Einer soll dem Umfeld der Hells Angels angehören.

Spezialeinsatzkräfte der Polizei haben am späten Dienstagabend zwei Männer in Mülheim-Dümpten festgenommen. Den beiden 22-Jährigen wird das unerlaubte Handeln mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge sowie räuberische Erpressung vorgeworfen.

Der Einsatz fand unter Federführung der Staatsanwaltschaft Koblenz in der Nähe der A40-Ausfahrt Mülheim-Dümpten statt. Wie ein Sprecher mitteilt, soll einer der beiden Beschuldigten dem Umfeld der Hells Angels zugerechnet werden können. Die beiden 22-Jährigen seien aber keine Mitglieder des Hells Angels Motorcycle Clubs.

Beschuldigte werden dem Haftrichter in Koblenz vorgeführt

Sie sind in der Nacht nach Koblenz überführt worden und werden am Mittwoch dem Haftrichter vorgeführt. Dieser wird darüber entscheiden, ob gegen die beiden Beschuldigten die Untersuchungshaft angeordnet wird.

Laut Staatsanwaltschaft gab es in Koblenz bzw. im Zuständigkeitsbereich der Staatsanwaltschaft Koblenz kein Tötungsdelikt, das mit dem vorliegenden Verfahren im Zusammenhang zu sehen wäre. Die Ermittlungen dauern an. Weitere Details wollte die Staatsanwaltschaft nicht nennen. (lh)