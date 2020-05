Jahrestag Erinnerungen an den alten Kaufhof in Mülheim gesucht

Mülheim Vor zehn Jahren schloss der Kaufhof in der Mülheimer Innenstadt seine Türen. Wir suchen Menschen, die besondere Erinnerungen daran haben.

Der Kaufhof - fest verankert im Mülheimer Kollektivgedächtnis und bis heute von vielen vermisst. Jeder, der hier aufwuchs, hat Erinnerungen an das Kaufhaus am Ruhrufer: an Schnäppchenkäufe, Karnevalsfeste zwischen Kleiderbügeln oder die Mittagspausen in der kaufhauseigenen Kantine.

Ende Mai/Anfang Juni 2010, vor genau zehn Jahren, für immer seine Türen. Zum Jahrestag suchen wir ehemalige Mitarbeiter und Menschen, die besondere Erinnerungen an diesen Ort haben. Wir wollen Ihre Geschichten und Anekdoten sammeln und erzählen. Schicken Sie uns eine E-Mail an redaktion.muelheim@waz.de oder rufen Sie uns an: 0208-44308-31.