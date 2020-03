Erster Kleidertausch im Mülheimer Laden Püngel & Prütt

Kleidertausch-Treffen werden immer beliebter. Dieses Foto entstand bei einer Veranstaltung in Essen.

Mülheim. Mitte Januar hat der Unverpacktladen Püngel & Prütt in der Mülheimer Innenstadt eröffnet. Jetzt ist dort erstmals ein Kleidertausch geplant.

Im Mülheimer Unverpacktladen Püngel & Prütt soll es bald die erste Veranstaltung geben: Am Freitag, 13. März, findet im Geschäft am Löhberg 68/70 ein Kleidertausch statt.

Unter dem Motto „Tausch dich glücklich“ kann man dort von 13 bis 17 Uhr ausrangierte Klamotten loswerden. Die Kleidungsstücke werden am Eingang abgegeben und dort vom Ladenteam auf Bügel gehängt oder einsortiert. Es ist aber keine Bedingung, selber Sachen mitzubringen. Alle Interessierten sind zum Stöbern eingeladen.

Erster Unverpacktladen in Mülheim eröffnete Mitte Januar

Nebenbei gibt es „fairen“ Kaffee, Limonade, Kuchen und Musik. Püngel & Prütt ist an dem Freitag regulär ab 8.30 Uhr morgens geöffnet. Für ersten Unverpacktladen in Mülheim hatten drei junge Frauen erfolgreich eine Crowdfunding-Kampagne gestartet. Die Eröffnung verzögerte sich dann um einige Monate - Mitte Januar war es endlich so weit.