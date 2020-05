Essen/Mülheim: Baustelle erhöht die Staugefahr auf der A52

Einseitige Sperrungen wird es in den nächsten Tagen auf der A52 zwischen Kettwig und Breitscheid geben.

Mülheim Auf der A52 zwischen Essen-Kettwig und Breitscheid gibt es ab Freitag bis Anfang nächster Woche Engpässe. Mit Staus ist zu rechnen.

Straßen.NRW plant auf der A52 zwischen der Anschlussstelle Essen-Kettwig und dem Autobahnkreuz Breitscheid Reparaturarbeiten an der Betonwand im Mittelstreifen und an der Fahrbahn. In Richtung Düsseldorf stehen von Freitagabend, 8. Mai, ab 21 Uhr bis Dienstagabend, 12. Mai, um 23 Uhr nur zwei verengte Fahrstreifen zur Verfügung.

Einseitige Sperrung in Richtung Essen

In Richtung Essen wird am Samstag, 9. Mai, von 7 bis 17 Uhr, und am Montag, 11. Mai, von 9 bis 15 Uhr die linke Spur gesperrt. Dem Verkehr steht dann nur ein Fahrstreifen zur Verfügung. Grund für die Bauarbeiten ist laut Straßen.NRW ein Unfallschaden.

Um den Verkehr möglichst wenig zu belasten, werde die Maßnahme bewusst am Wochenende und zu verkehrsärmeren Zeiten durchgeführt, erklärt der Landesbetrieb. Mit Behinderungen ist dennoch zu rechnen.