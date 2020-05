Falscher Spendensammler ergaunert Geld von Mülheimerin (73)

Mülheim. Mit dem Wechseltrick hat ein Unbekannter Geld von einer Mülheimer Seniorin ergaunert. Er gab vor, taubstumm zu sein und Spenden zu sammeln.

Ein falscher Spendensammler hat am Montagnachmittag 50 Euro von einer 73 Jahre alten Supermarktkundin in Dümpten ergaunert. Er täuschte die Seniorin mit dem Wechseltrick.

Der Unbekannte hatte sich gegenüber der 73-Jährigen als taubstumm ausgegeben und ihr in dem Supermarkt am Heifeskamp einen Zettel hingehalten, auf dem um Spenden gebeten wurde. Die hilfsbereite Seniorin zückte daraufhin ihre Geldbörse und gab dem vermeintlichen Spendensammler zu verstehen, dass sie nur einen Geldschein habe. Unter dem Vorwand, diesen zu wechseln, verschwand der Unbekannte plötzlich im Supermarkt, so dass die Seniorin ihn aus den Augen verlor.

Polizei Mülheim bittet um Zeugenhinweise

Der Unbekannte ist circa 20 Jahre alt und habe laut Polizei „ein afrikanisches Erscheinungsbild“. Er trug schwarze Rastazöpfe, Jeans, eine orangefarbenes Oberteil und einen Mundschutz. Zeugen, die Angaben zum Unbekannten machen können, werden gebeten, sich unter der zentralen Rufnummer 0201/829-0 zu melden.