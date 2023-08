Familie Familienfest auf der Schleuseninsel: Was Besucher erwartet

Mülheim. Bastelaktionen, Experimente und Überraschungspreise - Sonntag gibt es beim RWW-Familienfest in Mülheim viel zu entdecken. Ein Blick ins Programm.

Am Sonntag, dem 3. September, dürfte es auf der Mülheimer Schleuseninsel voll werden: Die Wasserwerke (RWW) laden gemeinsam mit dem NABU Ruhr und dem Haus Ruhrnatur zu ihrem alljährlichen Familienfest ein.

Von 12 bis 17 Uhr stellen 30 Vereine und Institutionen ihre Arbeit zu Klima- und Umweltthemen vor. Mit dabei sind unter anderem die Igelfreunde Ruhrgebiet e.V., der Mülheimer Imkerverein, das Max Planck Institut für Energiekonversion und verschiedene Schulen. „Wir freuen uns, dass wieder so viele Partner teilnehmen. Mit ihnen arbeiten wir das ganze Jahr verteilt in verschiedenen Projekten zusammen. Und einmal im Jahr präsentieren wir gemeinsam diese Kooperation, das ist Sonntag“, so Stefanie Krohn vom Haus Ruhrnatur.

Viele Angebote zum Mitmachen

Zum Programm gehören Bastelaktionen, Chemie- und Biologie-Experimente zum Mitmachen sowie Spiele für die Kinder. Vom „Pfad der Sinne“ über den Bau eines Insektenhotels bis zur Honigverkostung- es wird sicherlich für jeden Besucher etwas dabei sein. Jeder der möchte, bekommt am Anfang ein Stempelheft, das an den unterschiedlichen Stationen abgestempelt wird: Wer alle Stempel sammelt, bekommt einen kleinen Preis.

Zusätzlich gibt es ein Bühnenprogramm mit Live-Musik und Auftritten verschiedener RWW-Partnerschulen. Bei den Speisen und Getränken wird auch eine vegetarische Auswahl angeboten.

Das Fest findet bereits zum zehnten Mal in Mülheim statt

Das Fest hat mittlerweile Tradition. „Am Sonntag feiern wir auch ein kleines Jubiläum: unser Zehnjähriges. Wir wünschen uns, dass noch viele weitere Umweltfeste mit diesem breiten Angebot und tollen Resonanz folgen mögen“, sagt Reinhard Plath vom NABU Ruhr. Das Organisations-Team freut sich auf zahlreiche Besucher von Jung bis Alt.

