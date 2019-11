Fehlende Baufirmen: Viele Mülheimer Sanierungen stagnieren

Mülheim Vorlage für die Sanierung des VHS

Auch im Immobilien-Service mangelt es an Arbeitskräften. Dieses Jahr seien fünf Bauingenieure in Rente gegangen, fünf weitere sind in Elternzeit.

Und: „Wenn Sie einen Auftrag nicht platziert haben, wird der Umsatz geringer“, sagt Buchwald. Bei mehrfachen Ausschreibungen aufgrund von fehlenden Bewerbern, werden Arbeiten doppelt und dreifach gemacht.

Derzeit arbeitet der Immobilien-Service an einer Vorlage für die Sanierung der VHS, die zunächst in den Finanzausschuss und dann in den Rat geht. Dort muss der Planungsbeschluss gefasst und die Finanzierung sichergestellt werden.