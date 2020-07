Feuerwehr Mülheim verteilt „Rote Karten“ an Falschparker

Häufig blockieren falsch parkende Autos die Rettungswege für die Feuerwehr. Daher verteilten das Ordnungsamt und die Feuerwehr in Mülheim nun Rote Karten und Knöllchen an Autofahrer.

Mülheim. Ordnungsamt und Feuerwehr der Stadt Mülheim starteten nun eine ungewöhnliche Aktion, um gegen Parksünder im gesamten Stadtgebiet vorzugehen.

Unter dem Motto „Wir kommen zu Ihnen, wenn Sie uns lassen“ haben das Ordnungsamt und die Feuerwehr Mülheim eine ungewöhnliche Aktion gegen Falschparker gestartet. Die Retter und Ordnungskräfte verteilten „Rote Karten“ an Autofahrer, die Feuerwehrzufahrten zugeparkt hatten oder Rettungswege behinderten.

„Nachdem es in der Vergangenheit auf Grund von Falschparkern immer wieder zu Verzögerungen bei der Anfahrt zu Einsatzstellen gekommen ist, war diese Aktion erforderlich“, erklärt Stadtsprecher Volker Wiebels. Mit einem Löschfahrzeug fuhr die Feuerwehr nun solche „Park-Brennpunkte“ im gesamten Stadtgebiet an. „Dabei wurde hauptsächlich auf zugeparkte Feuerwehrzufahrten und auf die Befahrbarkeit kleinerer Straßen mit Großfahrzeugen geachtet.“

Ordnungsamt spricht 33 kostenpflichtige Verwarnungen aus

Die Rote Karte soll ein erster Hinweis auf eine „nicht der jeweiligen Situation angepassten Parkweise“ sein. Das Ordnungsamt sprach bei der Aktion 33 kostenpflichtige Verwarnungen aus. „Es wurden Bußgelder zwischen 10 Euro (Parken in einem verkehrsberuhigten Bereich) und 35 Euro (Parken auf oder in einer Feuerwehrzufahrt) ausgesprochen“, so Wiebels. Als weitere Maßnahme sollen an einigen Stellen im Stadtgebiet nun Halteverbotszonen eingerichtet werden.

„Mit dieser Aktion möchten wir Autofahrer sensibilisieren, sich an die Verkehrsregeln zu halten.“ Wenn die Einsatzfahrzeuge von Falschparkern blockiert werden, koste es wertvolle Zeit, die eigentlich zur Rettung von Menschenleben aus Gefahrensituationen genutzt werden sollte.

