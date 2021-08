Feuer an der Heißener Straße in Mülheim

Viele Einsätze Flachdach-Brand in Mülheim – zeitgleich zwei Unfälle

Mülheim. Feuerwehr und Rettungsdienst in Mülheim hatten am Samstag viel zu tun: In der Innenstadt brannte ein Dach, parallel kam es zu weiteren Einsätzen.

An der Heißener Straße in der Innenstadt von Mülheim hat am Samstagvormittag ein Flachdach gebrannt. Die Feuerwehr setzte unter anderem zwei Drehleitern ein, um von dort aus den Brand zu bekämpfen und ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Häuser zu verhindern.

Sieben Bewohnende des Mehrfamilienhauses wurden wegen des Verdachts auf eine Rauchgasvergiftung vom Rettungsdienst untersucht. Ins Krankenhaus musste aber niemand. Der Einsatz war nach vier Stunden beendet.

Parallel musste Rettungsdienst zu Unfall ausrücken

Parallel zum Brandeinsatz rückte der Mülheimer Rettungsdienst zu einem Unfall auf der Kreuzung Leineweberstraße/Ruhrstraße aus: Ein Kleintransporter hatte zwei Menschen beim Überqueren der Straße angefahren. Die beiden Verletzten kamen ins Essener Trauma-Zentrum. Wegen des Unfall kam es zu erheblichen Staus.

Kurz darauf kamen zwei weitere Paralleleinsätze: Ein Rauchmelder in Speldorf hatte ausgelöst – und ein zweiter Verkehrsunfall war passiert. Beim gemeldeten "Feuer" gab es schnell Entwarnung. Harmlose Kochdämpfe hatten den Alarm ausgelöst.

Kurz danach Einsätze wegen Rauchmelder und Unfall

Der Unfall hielt die Rettungskräfte länger auf: Auf dr Kölner Straße in Saarn gab es bei der Kollision dreier Fahrzeugen vier Verletzten. Zwei Personen kamen ins Krankenhaus. Die Feuerwehr streute auslaufende Betriebsstoffe ab. Auch hier kam es zu erheblichen Staus.

