Forschungsreise mit der Flotte: Mülheimer Ruhr erkunden

Mülheim. Zusammen an Bord ein Abenteuer erleben und die Natur erforschen - Dieses Angebot der ,,Weißen Flotte“ Mülheim bietet genau das.

Die ,,Weiße Flotte“ veranstaltet gemeinsam mit dem ,,Haus Ruhrnatur“ in den Sommerferien , bei dem Jung und Alt die Ruhr per Schiff entdecken können. Die Tageskreuzfahrten teilen sich auf drei Tage auf. An diesen sehen die Teilnehmenden die Tiere, den Fluss und die Umwelt aus einer ganz anderen Perspektive. Mit Mikroskopen und interessanten Quizfragen kommen sie der Natur ganz nah. Dabei gibt es sogar Preise zu gewinnen.

Die Workshops finden am 27. Juni, 20. Juli und 3. August statt. Morgens um 10.30 Uhr geht es los, frühestens um 14 Uhr ist Schluss. Die Kinder können nur in Begleitung einer erziehungsberechtigten Person teilhaben, da das Team nicht die Aufsicht übernimmt.

Mülheimer Spielmobil wartet am Ankunftsort

Zum Programm: Am 27. Juni fahren die Teilnehmenden auf dem Schiff zunächst nach Essen und anschließend zurück zur Schleuseninsel. Vor dem können die Kinder sich dann am AWO-Spielmobil auf der Wiese austoben. Dabei seien viel Spaß und Bewegung garantiert, versprechen die Veranstalter. Doch für die Eltern sei ebenso gesorgt, da sich ein Café in der Nähe des Flusses befinde.

Am 20. Juli und 3. August fährt das Schiff nach Mintard. Dort können sich die Kinder an Franky’s Wasserbahnhof wieder am AWO-Spielmobil erfreuen. Zwischenzeitlich können die Erwachsenen es sich auf der Terrasse gemütlich machen und das kulinarische Angebot nutzen. Abschließend können die Teilnehmenden entweder um 16.14 Uhr oder um 18.14 Uhr zur Schleuseninsel zurück fahren.

Erwachsene zahlen jeweils 21,50 Euro und Kinder bis zu 14 Jahren zehn Euro. Bis zum 24. Juni kostet das erste Kinderticket allerdings nur einen Euro, unter der Voraussetzung, dass auch ein Ticket für einen Erwachsenen gekauft wird. Dieser Rabatt ist nicht mit anderen Aktionen kombinierbar und ist im Schifffahrtsbüro und in der Touristinfo erhältlich.

Tickets und weitere Informationen: weisse-flotte-muelheim.de

