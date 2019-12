Mülheimer Aktive von Fridays for Future, hier beim internationalen Klimastreik am 29. November.

Protestaktion Fridays for Future protestiert gegen Masterplan in Mülheim

Mülheim. Fridays for Future sieht den Masterplan Industrie und Gewerbe in Mülheim mit Sorge. Auf der nächsten Demo werden Grünflächen symbolisch beerdigt.

Die Mülheimer Ortsgruppe von Fridays for Future stellt sich gegen den Masterplan Industrie und Gewerbe. Bei der Demo am kommenden Freitag sollen die Mülheimer Grünflächen symbolisch beerdigt werden.

Fridays For Future kritisiert den aktuell von der Kommunalpolitik beratenen Masterplan Industrie und Gewerbe: Die Umwandlung von ökologisch bedeutsamen Flächen in Gewerbeflächen, zum Beispiel auf dem Velauer Feld, am Auberg oder in Winkhausen, habe „nicht auszudenkende negative Auswirkungen auf das Stadtklima“, heißt es in einer aktuellen Mitteilung der Gruppe.

Sorge vor „gewaltiger Zerstörung der Mülheimer Landschaften“

Angesichts der Tatsache, dass in der Stadt massenhaft vorhandene Gewerbeflächen brach liegen, stelle sich die Frage, warum Teile der Politik sogar extra eine Sondersitzung des Wirtschaftsausschusses abhalten wollen, um den Masterplan und damit eine gewaltige Zerstörung der Mülheimer Landschaften zu beschließen, fragt Fridays For Future. Klimaschutz müsse bei der Flächenpolitik oberste Priorität haben.

Um gegen den Masterplan zu protestieren, soll am Freitag, 20. Dezember, eine symbolische Beerdigung der Mülheimer Grünflächen inszeniert werden. Die Aktion beginnt um 15 Uhr mit einem kurzen Demozug vom Viktoriaplatz zum Rathausmarkt. Die Teilnehmer sollen Grablichter oder Teelichter mitbringen.