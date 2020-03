Einbruch-Ermittler aus Hagen haben eine Einbrecherbande festgenommen, die auch in Mülheim aktiv gewesen sein soll.

Wie die Polizei Hagen berichtet, standen am Anfang Ende November 2019 zwei Wohnungseinbrüche in Hagen, bei der die Täter Bargeld und Schmuck entwendeten. Die Kriminalisten fanden an beiden Tatorten Fußabdruckspuren, die zueinander passten und die erste Verbindung herstellten.

Bande werden Taten in vielen Städten vorgeworfen

Durch intensive und personalaufwändige Ermittlungen sei es der gebildeten Ermittlungskommission gelungen, eine fünfköpfige Gruppe ausmachen, die für diese und andere Taten in Frage kam. Die Ermittler haben der Bande mittlerweile einen Einbruch in einen Kindergarten in Dortmund nachgewiesen.

Auch Taten in Solingen, Bad Salzuflen, Herdecke, Meschede, Erkrath, Hagen-Hohenlimburg und Mülheim sollen demnach auf ihr Konto gehen. Neben Wohnungen waren laut Hagener Polizei auch Boutiquen mit Markenware Ziele der Täter.

Versuchter Einbruch an der Lehnerstraße

In Mülheim soll es sich laut Staatsanwaltschaft um einen versuchten Einbruch in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Lehnerstraße in Saarn handeln. Die Einbrecher scheiterten dabei am 27. Februar an der Balkontür.

Am vergangenen Montag griffen die Ermittler in den frühen Morgenstunden zu. An sechs Häusern in Hagen und einem in Wuppertal standen Polizisten vor den Türen und nahmen insgesamt fünf Personen fest. Zwei 21 und 63 Jahre alte Männer kamen vor den Haftrichter, der Untersuchungshaft verfügte.

Polizei stellte Beute und Einbruchswerkzeug sicher

Die anderen drei Tatverdächtigen wurden nach Vernehmung und erkennungsdienstlicher Behandlung entlassen. Neben Tatbeute konnte auch Einbruchswerkzeug und Maskierung sichergestellt werden. Die Kriminalpolizisten werten nun das umfangreiche Beweismaterial aus.

„Heute ist uns ein wichtiger Schlag gegen eine internationale, organisierte Einbrecherbande gelungen, die zahlreiche Taten auch über unsere Stadtgrenzen hinaus begangen hat“, so der Leiter der Ermittlungskommission, Michael Kern. Die Staatsanwaltschaft Hagen ordnete die Aussage zur international agierenden Bande so ein: „Die Formulierung ist etwas zu groß geraten. Einer der Täter berühmt sich entsprechender Beziehungen. Ob dies stimmt und dies hier überhaupt eine Rolle gespielt hat, müssen die weiteren Ermittlungen erst noch zeigen.“ (sto)