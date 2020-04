Mülheim: Feuer auf Wertstoffhof - Anwohner beklagen Gestank

Mülheim. Auf dem Wertstoffhof in Mülheim-Dümpten ist Freitagabend ein Feuer ausgebrochen. In einigen Stadtteilen klagten Bewohner über Geruchsbelästigung.

Aus noch ungeklärter Ursache hat es am Freitagabend in einer Halle der Mülheimer Entsorgungsgesellschaft (MEG) in Dümpten gebrannt. Um 20.22 Uhr ging bei der Leitstelle der Feuerwehr ein automatischer Alarm der Brandmeldeanlage ein. Die Feuerwehr löste einen Großalarm aus.

Je zwei Löschzüge der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr rückten zum Recyclinghof an der Pilgerstraße aus. In einer etwa 800 m2 großen und 15 Meter hohen Halle brannte dort gelagertes Material. Die Feuerwehr brachte eine Drehleiter als Wasserwerfer in Stellung und versuchte so das Durchbrennen des Feuers durchs Hallendach zu verhindern. Über der Halle war weißer Rauch zu sehen.

Geruchsbelästigung in Mülheimer Stadtteilen

Laut Feuerwehr beklagten Anrufer aus südlich gelegenen Stadtteilen eine Geruchsbelästigung. Der Einsatz dauerte am späten Abend noch an. Personen kamen laut Feuerwehr nicht zu Schaden. (red)