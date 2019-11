Bereits im September demonstrierten über 600 Schüler und Erwachsene bei der örtlichen Kundgebung von „Fridays for Future" in der Mülheimer Innenstadt.

Mülheim. Fridays for Future und Parents for Future sowie die Gewerkschaft Verdi rufen zum großen Klimastreik am Freitag auf dem Rathausmarkt auf.

Großer Klimastreik auf dem Mülheimer Rathausmarkt

Fridays for Future und Parents for Future rufen zur Teilnahme am nächsten Globalen Klimastreik auf. Unter dem Motto #NeustartKlima findet auch in Mülheim am Freitag, 29. November, um 14 Uhr auf dem Rathausmarkt eine Kundgebung statt. Protestiert werden soll bundesweit gegen ein „lächerliches Klimapaket, den Einbruch der Windkraft, den gestoppter Kohleausstieg“. Der große Vorwurf an die Politik: „Die GroKo hat sich in diesem Jahr vom 1,5-Grad-Ziel verabschiedet.“

Gewerkschafter spricht zu den Demonstranten

Zur Teilnahme an den Kundgebungen und Demonstrationen in Mülheim, Essen, Oberhausen am 29. November (außerhalb der Arbeitszeit) ruft auch die Gewerkschaft Verdi auf. In Mülheim wird Bernt Kamin-Seggewies, stellvertretender Bezirksgeschäftsführer von Verdi, ab 14 Uhr auf dem Rathaus-Platz sprechen. In Essen beginnt um 11 Uhr die Kundgebung auf dem Viehofer Platz. In Oberhausen spricht Iris Bitter, stellvertretende Vorsitzende des Regionalvorstands Mülheim-Oberhausen zu den Teilnehmern (11.30 Uhr am Bahnhof Sterkrade).