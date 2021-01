Polizeieinsatz in Mülheim: Bewaffneter Mann (65) erschossen

Bei einem Großeinsatz der Polizei in Mülheim an der Aktienstraße wurde ein bewaffneter Mann (65) erschossen.

Die Polizei hat bei einem Einsatz an der Aktienstraße in Mülheim am Mittwochnachmittag auf einen Mann (65) geschossen. Der Mann, der mit einer Langwaffe in einem Hausflur gestanden haben soll, wurde dabei so schwer verletzt, dass er starb. Die untere Aktienstraße im Bereich der Einmündung Engelbertusstraße ist für den Großeinsatz weiträumig abgesperrt.

Wie die Polizei zu dem Einsatz mitteilte, seien die Einsatzkräfte gegen 16.15 Uhr zu einem Mehrfamilienhaus an der unteren gerufen worden. Zeugen hatten gemeldet, dass man aus der Erdgeschosswohnung "laute Knallgeräusche" hören würde. Schon bei der Anfahrt der Polizei mit mehreren Streifenwagen habe sich der 65-jährige, ein allein lebender Mann, im Hausflur befunden und eine Langwaffe bei sich gehabt, so die Polizei.

Kurz nachdem die ersten Beamten vor Ort eingetroffen seien, hätte die Polizei von der Schusswaffe Gebrauch gemacht. Der 65-jährige Mann erlitt dadurch Verletzungen, die offenbar so schwer waren, dass er daran noch im Haus starb.

Offenbar wurde befürchtet, dass sich in dem Haus noch Sprengstoff befinden könnte. Wegen einer möglichen Gefährdung wurden daher Spezialeinheiten, unter anderem Sprengstoffexperten vom Landeskriminalamt (LKA) in Düsseldorf, von der örtlichen Polizei hinzugezogen. Das Haus wurde evakuiert.

Die Aktienstraße ist im Bereich zwischen der Sandstraße und der Engelbertusstraße noch weiträumig abgesperrt. Der polizeiliche Einsatz dauert noch an. Die Polizei bittet Autofahrer, den Bereich zu meiden.