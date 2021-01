Gutscheine für Masken lassen auch in Mülheim auf sich warten

Mülheim In 2021 haben Menschen mit Corona-Risiko einen Anspruch auf zwei Mal sechs FFP 2-Schutzmasken. Gutscheine sind noch nicht verschickt.

Drei Gratismasken konnten sich Menschen ab 60 Jahre und andere Risikogruppen bereits in den Apotheken abholen; im neuen Jahr besteht der Anspruch auf zwei Mal sechs weitere FFP 2-Schutzmasken bei einem Eigenanteil von zwei Euro. Diesmal braucht man allerdings einen Gutschein, einen Coupon von der Krankenkasse, damit die Apotheken die vom Bund finanzierten Mundschutze auch abgeben dürfen. Doch bisher konnten die Gutscheine noch nicht an die Mülheimer Versicherten verschickt werden, bestätigt auch die AOK.

Gutscheine werden in drei Tranchen von den Kassen an die Berechtigten verschickt

"Die Gutscheine der Bundesdruckerei sind bei der AOK noch nicht eingegangen", so Helmut Kiedrowicz von der AOK Essen/Mülheim. Die AOK ist mit rund 42.500 Mülheimer Mitgliedern einer der größten Krankenversicherer in der Stadt. Sobald die Coupons eintreffen, würden sie an die Versicherten versendet. Die Briefe würden nach Vorgabe der Bundesregierung in mehreren Zeitabschnitten verschickt. Damit wolle man sicherstellen, dass die Apotheken auch genügend Masken vorrätig hätten.

"Die Gutscheine werden in drei Tranchen von unserem Dienstleister versendet", erklärt Helmut Kiedrowicz. Zuerst würden Personen ab 75 Jahre die Coupons erhalten; dann die 70- bis 74-Jährigen sowie jene Risikopatienten, die jünger sind als 60 Jahre. Die dritte Tranche gehe dann an die Altersgruppe von 60 bis 69 Jahren. Das gilt für alle Krankenkassen. Beim Einlösen der beiden Gutscheine könne man sich Zeit lassen, so Kiedrowicz: "Die ersten Gutscheine sind bis zum 28. Februar gültig. Die zweiten vom 16. Februar bis zum 15. April."

Apotheken sind für die Nachfrage vorbereitet, wenn die Coupons da sind

"Wir werden jetzt schon häufiger von den Kunden nach den Masken gefragt", sagt der Apotheker Patrick Marx, der in Mülheim drei Apotheken betreibt. Denn schon länger ist die Vergabe der FFP 2-Masken angekündigt, passiert sei aber bisher noch nichts. An ihm und seinem Team soll's nicht liegen, sie haben genug FFP 2-Masken eingekauft, wie sich wohl auch andere Mülheimer Apotheken auf die zu erwartende hohe Nachfrage vorbereitet haben dürften.

Mit den drei FFP 2-Masken, die , komme man wohl noch eine Zeitlang hin, schätzt Marx. "Bis zu etwa 48 Stunden kann man die FFP 2-Masken benutzen", sagt der Apotheker, der allerdings empfiehlt, die Maske nach zwei Stunden, vor allem wenn sie durchgefeuchtet ist, durch eine trockene zu ersetzen.

FFP 2-Masken können bis zu 48 Stunden genutzt werden, wenn man sie pflegt

Die feuchte Maske sollte gut getrocknet und gelüftet werden, bevor man sie wieder nutzt. Voraussetzung sei aber, dass man sorgsam und hygienisch mit den Masken umgeht, etwa nicht darauf fasst und sie nur am Bändchen berührt. Ein Fleck von innen, vor allem etwa vom Makeup bei den Frauen, sei übrigens "medizinisch kein Problem, nur optisch", betont Patrick Marx.

Der Apotheker sieht auch immer noch Menschen in der Stadt, die ihre Maske nicht über der Nase tragen. Einfache Stoffmasken, daran erinnert Marx, schützen zwar die anderen. " hat man aber auch selbst Schutz", betont er. Die Impfung gegen Corona sei auch ein großes Thema bei der Kundschaft, sagt Patrick Marx, der im Mülheimer Impfzentrum der Koordinator für die pharmazeutischen Fragen ist: "Es wollen ja alle raus ."

DIE BUNDESDRUCKEREI STELLT DIE GUTSCHEINE HER

Die Gutscheine für die FFP 2-Schutzmasken werden von der Bundesdruckerei erstellt und sollen fälschungssicher sein.

Laut Angaben der AOK sind die ersten Lastwagen mit den Gutschein-Paletten seit Anfang dieser Woche unterwegs. Es könne aber bis zu zwei Wochen dauern, bis alle Krankenkassen beliefert worden seien.