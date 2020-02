Mülheim. In einigen Mülheimer Kitas dürfen Eltern kein Handy mitbringen. Die Stadt will aber kein generelles Verbot aussprechen. Ein Pro und Contra.

Es ist so einfach geworden: Jeden Tag können wir unsere Kinder fotografieren, halten ihre ersten Schritte, ihre ersten Worte auf dem Smartphone fest, filmen, wie sie auf den Baum klettern, in die Pedale treten, ihre Geschenke an Weihnachten öffnen. So oft wir das in der Freizeit tun, so leicht können wir darauf in der Kita verzichten. Wenn es dafür ein Verbot braucht, warum nicht?

Es geht ja nicht nur um die Bilder und Videos: Die Mutter, die an der einen Hand ihr Kind hinter sich herzieht, in der anderen eine Nachricht tippt. Der Vater, der auf dem Weg zum Kindergarten schon die ersten Telefonate führt. Warum nicht verschieben, ein paar Minuten später all die vermeintlich wichtigen Dinge erledigen, die unsere Aufmerksamkeit von unseren Kindern wegziehen? Gerade auf dem Weg zur Kita und beim Abholen fällt der Verzicht aufs Smartphone eigentlich nicht schwer.

Handyverbot: Erinnerungen lassen sich auch im Kopf festhalten

Wenn dann bei der Tanzaufführung dutzende Handykameras hochgehalten werden, wenn Kinder nur noch auf Telefonrücken und nicht in die stolzen Augen ihrer Eltern blicken, dann verliert sich schnell die besondere Stimmung des Moments. Erinnerungen lassen sich auch im Kopf festhalten und den Augenblick zu genießen, ist für beide schön: Eltern und Kinder.

Und ja, nicht jeder mag es, wenn sein Kind in den Daten fremder Menschen herumschwirrt. Jeder sollte selbst entscheiden, wie er mit den Aufnahmen seiner Kinder umgeht, ob er sie teilt oder nur für sich behält. Das muss man respektieren. (Linda Heinrichkeit)

Contra: Gemeinsam Regeln festlegen

Das Handy komplett aus der Kita zu verbannen macht wenig Sinn. Denn das Smartphone gehört längst zum Alltag. Schon für die Allerkleinsten. Daher ist es Aufgabe der Eltern und Erzieher, ihnen den verantwortungsvollen Umgang damit beizubringen, noch besser: vorzuleben. Aufgedrückte Verbote von oben helfen da nicht weiter. Schließlich schalten uneinsichtige Eltern das Handy wieder an, sobald die Kita-Tür hinter ihnen zu fällt.

Vielmehr sollten im Gespräch gemeinsam Regeln festgelegt werden. Eltern sind auch nur Menschen. Und mit Menschen kann man sprechen. Wenn Pädagogen erklären, was es mit ihren Kindern macht, wenn sie am Telefon hängen, anstatt ihnen Aufmerksamkeit zu schenken, dürften die allermeisten Mütter und Väter das verstehen – und ihr Verhalten ändern.

Ein Verbot schafft nur Gräben, die in einem vertrauensvollen Verhältnis zwischen Erziehern und Eltern nichts zu suchen haben. Außerdem gilt: Wer ein solches Handyverbot aufstellt, muss die Einhaltung auch kontrollieren und bei Missachtung sanktionieren. Erzieher, die Mamas und Papas rausschmeißen, weil sie telefonieren? Für alle Seiten höchst unangenehm. (Kristina Mader)