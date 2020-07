Haus Noah in Mülheim-Dümpten: Keine weiteren Ansteckungen

Mülheim. Mülheimer Wohngemeinschaft für Demenzerkrankte, Haus Noah, steht weiter unter Quarantäne. Erste Testung ergab keine weiteren Corona-Infizierten.

Die Mülheimer Senioreneinrichtung „Haus Noah“, die in der vergangenen Woche vorsorglich unter Quarantäne gestellt wurde, hat die erste Testung hinter sich: Bewohner und Mitarbeitende haben sich nicht mit Corona angesteckt, teilte die Stadtverwaltung mit.

In der Wohngemeinschaft für Demenzerkrankte in Dümpten war eine Bewohnerin während eines Krankenhausaufenthaltes positiv auf Covid-19 getestet worden. Weil nicht klar ist, wo die Frau sich infiziert hat, wurde eine hausweite Quarantäne ausgesprochen. Die Quarantäne bleibt bestehen bis zur zweiten Testung, so Stadtsprecher Volker Wiebels auf Anfrage. Am kommenden Freitag sind noch einmal Proben bei den Bewohnern und Mitarbeitenden vorgesehen. Sind dann wieder alle corona-negativ, werde die Quarantäne aufgehoben, so die Stadt.