Hochwasser Hochwasser an der Ruhr: Der Leinpfad in Mülheim ist gesperrt

Mülheim. Hochwasser: Der Leinpfad in Mülheim an der Ruhr ist von der Stadt zwischen Mendener Brücke und Ruhrtalbrücke wegen Überflutung gesperrt worden.

Der viele Niederschlag fordert seinen Tribut: In Mülheim gilt die Hochwasserstufe 1. Der Leinpfad an der Ruhr ist von der Stadtverwaltung zwischen Mendener Brücke und Ruhrtalbrücke wegen Überflutung gesperrt worden.

Stadt Mülheim wartet auf die weitere Entwicklung des Hochwassers

An dieser Stelle auf der Mendener Seite tritt die Ruhr bei Hochwasser stets zuerst über die Ufer. „Wir warten nun auf die weitere Entwicklung des Hochwassers“, sagt Stadtsprecher Volker Wiebels. Bei einer Hochwasserstufe 2 muss die Stadt alle Fußwege auf der anderen Flussseite in der Saarner Aue, zwischen Mender Brücke und Florabrücke absperren. „Wir stehen Gewehr bei Fuß“, so Wiebels, „aber noch ist es ja nicht so weit.“

Die Stadt hat den Mülheimer Gewässerpegel der Ruhr im Blick, der um 10 Uhr bei 4,37 Meter lag. Der Pegel ist seit Sonntag kontinuierlich gestiegen, wie man es online bei der Talsperrenleitzentrale Ruhr beobachten kann.